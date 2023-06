Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 15 al 21 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

La prossima settimana sarà caratterizzata da un’intensa attività sociale per te, caro Leone. Avrai molte occasioni per metterti in mostra e mostrare il tuo carisma. Sarai al centro dell’attenzione e potresti ricevere riconoscimenti per i tuoi sforzi. Sfrutta questa energia positiva per raggiungere i tuoi obiettivi e stringere nuove amicizie.

Consiglio: Non permettere all’ego di prendere il sopravvento. Mantieni l’umiltà e trattieni la tua generosità.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vergine, la prossima settimana sarà importante per te dal punto di vista finanziario. Potresti ricevere opportunità interessanti per aumentare le entrate o investire saggiamente i tuoi risparmi. Tuttavia, è essenziale fare una valutazione attenta e considerare i rischi prima di prendere decisioni finanziarie importanti. Ricerca consigli professionali se necessario.

Consiglio: Sii cauto e affidati al tuo intuito quando si tratta di questioni finanziarie.