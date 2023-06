Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 15 al 21 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, la prossima settimana potresti sentirsi pieno di energia e avventura. Sarai spinto a esplorare nuovi territori, sia mentali che fisici. Questo potrebbe essere il momento perfetto per pianificare una breve vacanza o per dedicarti a interessi e passioni che ti appassionano. Approfitta di questa fase per ampliare i tuoi orizzonti e cercare nuove opportunità.

Consiglio: Non aver paura di prendere rischi calcolati e di seguire le tue passioni.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Capricorno, la prossima settimana potrebbe portare importanti sviluppi nella tua carriera. Potresti ricevere riconoscimenti per il tuo duro lavoro o ottenere nuove opportunità professionali. È il momento di dimostrare la tua determinazione e il tuo impegno per raggiungere i tuoi obiettivi. Non esitare a chiedere supporto e consigli, poiché potrebbero aprirsi porte importanti per te.

Consiglio: Sii paziente e costante nel perseguire i tuoi obiettivi professionali.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario, la prossima settimana potresti sperimentare una maggiore intimità ed empatia nelle relazioni personali. Sarai in grado di connetterti profondamente con le persone a te care e di comprendere meglio le loro esigenze e sentimenti. Dedica del tempo per nutrire le tue relazioni e per mostrare affetto e gratitudine verso coloro che ti sono vicini.

Consiglio: Coltiva la tua empatia e ascolta con attenzione le persone intorno a te.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, la prossima settimana potresti sentirti attratto dall’arte, dalla creatività e dall’espressione individuale. Sarà un periodo favorevole per dedicarti a progetti artistici o per esplorare nuove forme di espressione. Non avere paura di mostrare al mondo la tua unicità e la tua sensibilità. Lascia che la tua immaginazione si liberi e trova nuove vie per esprimere la tua creatività.

Consiglio: Fidati del tuo istinto creativo e segui le passioni che ti ispirano.