Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 15 al 22 marzo 2023, le previsioni

Ariete

Dovrai effettuare una buona potatura nel campo delle tue relazioni. Avrai un buon occhio per individuare le persone che possono offrirti un legame solido e un’amicizia che dura nel tempo. Lascia per un’altra volta gli impegni sociali più banali.

Toro

Questo è il momento per te di posizionarti al lavoro e far contare tutta la tua carriera. I tuoi superiori apprezzeranno i tuoi sforzi, ma ti indurranno anche a massimizzare le tue prestazioni. Avanza un passo alla volta perché non sei nemmeno un supereroe.

Gemelli

Incontrerai una persona molto esperta che ti aprirà le porte e ti aiuterà a crescere in ciò che ti piace di più. Amerai qualcuno con cui condividerai gli stessi codici morali. Se hai figli, ti preoccuperai di fornire loro una buona istruzione.

Cancro

Tra i tuoi parenti ci sarà una buona predisposizione a risolvere i conflitti che provengono dalla resistenza. Ma ti consiglio di sistemare le cose nella tua cerchia ristretta e tenere fuori terze parti. Ci sono problemi che vengono risolti rigorosamente nell’ordine privato.

Leone

Il dialogo civile ti aiuterà a costruire relazioni più forti e durature. Metti da parte gli hobby e prenditi una pausa per parlare con quella persona a cui tieni così tanto. Allena l’orecchio perché le opinioni degli altri ti saranno molto utili.

Vergine

Una buona gestione e risparmi saranno fondamentali per aumentare il tuo reddito e accedere a tutto ciò di cui hai bisogno a medio termine. Ecco perché ti suggerisco di non sostenere grandi spese, per non parlare di fare scommesse o speculazioni. Prenditi cura del tuo portafoglio.

Bilancia

Prenderai decisioni importanti che avranno un impatto sulla tua vita amorosa e avrai anche il coraggio di fare un taglio con alcuni argomenti del passato. Sforzati di determinare ciò che vuoi perché la chiave della tua vera felicità è nelle tue mani.

Scorpione

Fermati un po ‘con l’iperattività perché otterrai solo l’usura. In questo momento dovresti allentare il livello della domanda, delegare alcune questioni ai tuoi parenti e concentrarti sulla contemplazione. Inoltre, non lasciare che i commenti velenosi o pungenti ti influenzino.

Sagittario

È tempo per voi di stabilire legami forti, con persone che hanno una nozione della realtà in cui vivete e che possono darvi opinioni costruttive. Ci sono amicizie che sono solo per passare il tempo, ma ora hai bisogno di più del semplice divertimento.

Capricorno

Il tuo lavoro darà frutti tangibili, la tua reputazione sarà alta e questo ti lascerà in una posizione perfetta per concordare un nuovo compenso. Ma fai attenzione alle reazioni autoritarie perché le buone maniere saranno essenziali e qualsiasi inciampo potrebbe rovinare i tuoi piani.

Acquario

I tempi difficili sono nel passato, quindi smetti di guardare indietro e orientati verso il futuro. Lungo la strada incontrerai persone che condivideranno i tuoi ideali e saranno motivate dalle stesse cause. Farai un passo decisivo per la tua crescita.

Pesci

È possibile che qualcuno cancelli un debito con te o che tu riesca a raccogliere denaro che hai già dato per perso. Ricorda che ci sono aspetti della tua vita privata che è meglio non ventilare e stare lontano da persone o amici indiscreti.