Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 16 al 23 febbraio 2023, lo zodiaco completo

Ariete

Devi fare alcuni cambiamenti per evitare di cadere nella routine e nella noia, Ariete, queste cose che tolgono il sapore della vita senza che tu quasi te ne accorga. Approfitta ora, che il lavoro sta andando molto bene e che presto vedrai i risultati dei tuoi sforzi. Cerca di vivere nuove esperienze quotidiane e non necessariamente qualcosa di drastico, solo le piccole cose, con semplici gesti. Cambia il tuo percorso per andare al lavoro, o varia i ristoranti e osa con un pasto esotico. Ti farà bene e scoprirà nuovi orizzonti ogni giorno, Ariete. In amore, oggi vivrai un momento molto speciale con il tuo partner, soprattutto se la tua relazione è duratura. Ti sentirai come nei primi giorni, quando ti sei innamorato. Naturalmente dovrai mettere un po ‘di immaginazione in modo che tutto vada liscio, ma sei molto capace di farlo.

Toro

Dovresti sentirti felice oggi, Toro, perché sai che ci sono molte persone che ti amano e hai un lavoro che ti porta molto e che ti rende più facile vivere ogni giorno abbastanza bene. Sii consapevole di questo e che non ti stai godendo di quanto la vita ha da offrire. Fermati un attimo a pensare a tutto questo e ti solleverà il morale. Forse questo ti succede perché ultimamente hai preso delle decisioni e hai optato per percorsi che non ti portano ai tuoi obiettivi. Rivedi questo capitolo oggi e prendi le redini. Cerca modi per ottenere ciò che desideri così tanto su base giornaliera. Oggi è un giorno eccellente per esprimere la tua opinione e iniziare a realizzare un piano che hai in mente, Toro. Avrai una buona intuizione per questo, ma non ti aiuterà se decidi di spostare la scheda.

Gemelli

Hai finalmente aperto gli occhi, Gemelli, e ti sei reso conto che ogni giorno hai agito nel modo sbagliato su certe questioni. Inizia a cambiare questa situazione oggi. Ora concentrati sul lavoro perché forse il modo in cui ti avvicini non ti porta dove vuoi andare. Se hai in mente di cambiare lavoro, cerca di lasciare la porta aperta, a volte è necessario tornare dopo aver imparato qualcosa. Potrebbe non essere necessario, ma questo non fa mai male e ti fa segnare molti punti. Nel campo sentimentale, Gemelli, potresti sperimentare farfalle nello stomaco da parte di qualcuno su base giornaliera. Non fare come altre volte che pensi troppo al futuro. Oggi vivi al massimo ciò che senti nel presente, goditelo e non porre come obiettivo il tema dell’amore per la vita. Sta arrivando.

Cancro

Oggi è un buon giorno per imparare, Cancro. Forse al lavoro o in una materia che stai studiando. Può anche darsi che questo insegnamento ti arrivi come risultato di un errore. L’importante è che di notte saprai qualcosa di più e che qualcosa sarà molto utile quotidianamente in futuro. Oggi potresti trovarti coinvolto in una rissa o in una discussione in un luogo pubblico. Stai lontano da qualsiasi conflitto perché creerebbe molto disagio anche se non va con te, Cancro. Se oggi sei con disagio alla schiena, probabilmente è dovuto a una cattiva posizione del corpo. Consulta un esperto perché non posizionare correttamente la colonna vertebrale può causare molti disagi di ogni tipo in altre parti del corpo. Vale la pena prestare attenzione. Puoi trovare molto sollievo nello yoga o nel pilates se pratichi quotidianamente.

Leone

Non stai esattamente attraversando il tuo momento migliore oggi, Leone, potrebbe persino sembrare che la vita sia ingiusta nei tuoi confronti e che ogni giorno ti metta a dura prova che non sei sicuro di poter superare. Queste fasi passano a tutti, è solo la tua percezione. Sei negativo e quello che devi risolvere è questo aspetto. Concentrati su di esso e molti dei tuoi problemi saranno risolti. Rifugiati nel tuo partner. Sarà bene per te fare una lunga passeggiata, bere un drink e parlare più ampiamente che ogni giorno. Non tenere nulla dentro, cogli l’occasione per parlare di quelle cose che ti pesano, ma non dimenticare di dirgli anche quelle che ti rendono felice, Leone. È nella tua casa dove troverai maggiore comfort oggi. Concentrati sulle tue cose, sulla tua casa e sul tuo partner. Funzionerà per te.

Vergine

Spalanca gli occhi, Vergine, perché ti fidi troppo di te stesso ogni giorno. È come se avessi perso la capacità di intuire le vere intenzioni di certe persone intorno a te. Prova oggi ad ascoltare di più la tua voce interiore, che hai messo a tacere, ti risparmierai almeno qualche delusione. Nell’aspetto sentimentale sei in un momento fantastico Oggi la persona che ami di più e che condivide la sua vita con te può darti buone notizie che riguardano entrambi. Sarà un momento di felicità indimenticabile. Condividi con lui i tuoi successi e celebra tutto ciò che di positivo ti accade. Cerca di trascorrere più tempo ogni giorno con le persone che ami, Vergine, non perdere quei contatti che ti avvantaggiano così tanto emotivamente. E se sei ancora un cuore solitario, forse è perché hai fissato l’asticella così in alto. Presta attenzione a ciò che ti dice il tuo cuore e non chiedere pere all’olmo.

Bilancia

Forse anche se hai lavorato duramente ogni giorno, Bilancia, potresti avere qualche delusione sul posto di lavoro oggi. Non deprimerti o prenderlo come irreparabile. È probabile che l’Universo ti stia insegnando una lezione per imparare qualcosa da questa situazione. Stai molto attento e non preoccuparti perché non avrà conseguenze durature e sarai in grado di riprendere le redini a breve e realizzare ciò che hai proposto. Oggi è un buon momento per parlare e dire come ti senti riguardo a qualcosa che ti travolge, Bilancia. In amore, invece, le cose vanno molto bene, ma ogni giorno dovresti ascoltare di più il tuo partner, che ha molte cose da dirti e anche apportare piccoli cambiamenti affinché la routine non sia installata nella tua vita e, soprattutto, nella tua relazione.

Scorpione

Hai molto da dire al lavoro, Scorpione, ma oggi potrebbe non essere il giorno per lanciare siluri. Ad ogni modo, se decidi di parlare, fallo con attenzione e usa bene le espressioni. Si corre il rischio di non essere compresi e di essere danneggiati. Se ti senti un po ‘solo ogni giorno, incontra i tuoi amici oggi per una passeggiata o per vederti a casa e chiacchierare. Noterai che hai vicino a molte persone che ti amano e che ti sostengono incondizionatamente, Scorpione. Oggi cerca di trascorrere più tempo con coloro che ami, amici e familiari. Nell’aspetto sentimentale, se non hai un partner e ti senti solo, forse è il momento di aprire le porte in modo che l’amore possa entrare nella tua vita. Non chiudetevi alle possibilità che l’Universo mette a vostra disposizione quotidianamente.

Sagittario

Attraversi una fase di stanchezza al lavoro, di noia per le cose di tutti i giorni, Sagittario. Forse la routine sta prendendo il suo pedaggio su di te e stai pensando oggi di cambiare la tua vita. Aspettate un po’ e controllate con il cuscino, non decidete di imbarcarvi presto perché correte il rischio di sbagliare. Influenza anche il fatto che hai la testa assorbita dalla questione sentimentale e questo ti toglie energia. Tuttavia, la verità è che non puoi lamentarti perché le cose funzionano per te. Se hai una relazione a lungo termine, Sagittario, oggi è il momento di andare avanti, di impegnarti di più. Il tuo partner ti invia segnali ogni giorno che condivide tutta l’intensità con cui lo ami. Non perdere l’occasione perché in amore devi agire al minuto, o il treno può continuare la sua marcia senza di te.

Capricorno

Se oggi hai l’opportunità di intraprendere un’altra strada diversa in ambito professionale, Capricorno, pensaci prima di decidere, ma non dimenticare che potrebbe essere qualcosa che significherebbe per te qualcosa di molto positivo ogni giorno in futuro. È un’opportunità per dare una svolta alla tua vita. Se lo accetti, farai bene. Non lasciare che la paura che non funzionerà per te in futuro ti condizioni così tanto. Metti tutto il tuo interesse e i tuoi sforzi in questo obiettivo ogni giorno. In amore, se sei solo e magari vuoi iniziare una nuova relazione, pensa che è probabile che questo non sia ancora il momento giusto. Devi prenderti il tempo per riflettere sulle cose e non decidere qualcosa che potrebbe essere sbagliato e che ti farebbe sentire di nuovo un senso di fallimento su base giornaliera, Capricorno.

Acquario

Se le cose non vanno per il verso giusto oggi, Acquario, non insistere nel continuare a combattere Golia ogni giorno. Lascia che tutto fluisca naturalmente. Forse ti sbagli nel tuo sforzo e la vita te lo sta dicendo. Non forzare più la situazione e vedrai come tutto va meglio. Oggi potresti avere l’opportunità di fare un viaggio nel prossimo futuro, o forse sei assalito da questo desiderio. Inizia ora a riuscire a rendere questo una realtà. Non importa che ora sia una cosa difficile, entro un po ‘sarà possibile. Decidi e inizia a pianificarlo ogni giorno, entusiasmati. Nel campo della famiglia, forse uno dei tuoi fratelli o genitori ha bisogno del tuo sostegno, anche se non osano dirtelo. Scopri cosa sta succedendo, Acquario, dai loro una mano e ti sentirai tutti meglio.

Pesci

Da oggi, Pesci, puoi iniziare a goderti tutti i frutti che raccoglierai per un lungo periodo di lavoro e sforzo quotidiano. Tuttavia, può sembrare che tu possa meritare di più. Non disperate, questo è solo l’inizio e le soddisfazioni cadranno come frutti maturi. È un ottimo momento per sperimentare la tua creatività al lavoro. Puoi osare e affrontare qualche rischio, funzionerà bene. Se al momento avete un partner, Pesci, oggi avrete un motivo di festa, forse una buona notizia che vi riguarda entrambi. E se sei un po ‘nostalgico perché al momento non hai nessuno al tuo fianco, apri gli occhi perché molto vicino hai qualcuno con molto interesse per te e che verrebbe anche come un anello al dito. Lo scoprirete molto presto.