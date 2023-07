Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gli Acquario si troveranno in un momento di connessione sociale e di esplorazione delle idee. Sarai attratto da incontri stimolanti e da discussioni che alimentano la tua curiosità. È un periodo favorevole per collaborazioni creative e per condividere le tue idee con gli altri. Lasciati ispirare dalle diverse prospettive e cerca di trovare un equilibrio tra l’espressione individuale e il contributo al benessere collettivo.

Consiglio: Sii aperto alle nuove idee e alle relazioni che possono arricchire la tua vita.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci si troveranno in un periodo di sensibilità e intuizione elevata. Potresti sentire l’esigenza di ritirarti un po’ dal caos esterno e di dedicare del tempo alla riflessione e all’introspezione. È un momento favorevole per connetterti con la tua spiritualità e per ascoltare la voce interiore che ti guida. Presta attenzione ai segni e alle sincronicità che si manifestano nella tua vita, poiché potrebbero offrirti preziose indicazioni.

Consiglio: Fai spazio alla quiete interiore e lascia che la tua intuizione ti guidi lungo il cammino.