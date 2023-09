Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 17 al 23 Settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore

Il Leone potrebbe sentirsi più passionale e affettuoso in amore questa settimana. Sarà un momento ideale per esprimere il tuo amore e l’apprezzamento per il partner. L’intimità emotiva sarà al centro della relazione.

Lavoro e Denaro

Nel campo professionale, potresti fare progressi significativi. Sfrutta la tua creatività e carisma per ottenere riconoscimenti. Tieni sotto controllo le spese e cerca di risparmiare per il futuro.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore

La Vergine potrebbe sentirsi più concentrata e determinata nella sfera amorosa. Questa settimana sarà un buon momento per affrontare questioni importanti e chiarire malintesi con il partner. La comunicazione aperta sarà essenziale.

Lavoro e Denaro

Sul fronte lavorativo, potresti essere più organizzato e meticoloso. Questa disciplina ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Presta attenzione alle finanze e cerca di risparmiare per gli imprevisti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore

I nati sotto il segno della Bilancia potrebbero sperimentare una maggiore armonia nelle relazioni. Cerca di promuovere la pace e la comprensione all’interno della coppia. Sarà un momento ideale per risolvere conflitti.

Lavoro e Denaro

Nel campo professionale, cerca di lavorare in modo collaborativo con i colleghi. Questo approccio ti aiuterà a ottenere risultati positivi. Tieni sotto controllo le spese e cerca di gestire le tue finanze in modo oculato.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore

Il Scorpione potrebbe sentirsi particolarmente passionale e intenso in amore questa settimana. Sfrutta questa energia per rafforzare il legame con il tuo partner. Sarà un momento ideale per esprimere i tuoi desideri e bisogni.

Lavoro e Denaro

Sul fronte lavorativo, la tua tenacia ti aiuterà a superare le sfide e a ottenere successi tangibili. Fai leva sulle tue abilità per raggiungere i tuoi obiettivi. Mantieni un occhio attento alle spese e risparmia per il futuro.