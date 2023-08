Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 18 al 24 Agosto 2023, le previsioni migliori

Sei curioso di scoprire cosa riserva l’universo per te questa settimana? Benvenuti all’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dove esploreremo le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale dal 18 al 24 agosto 2023. Preparati ad immergerti nelle stelle e scoprire quali influenze cosmiche ti guideranno nei prossimi giorni.

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questa settimana, Ariete, sarai sotto l’influenza positiva della Luna crescente. Concentrati sulle tue ambizioni e sfrutta questa energia per perseguire i tuoi obiettivi. Il consiglio di Fox? Non temere di chiedere aiuto quando ne hai bisogno. Lavorare in squadra potrebbe portarti a risultati sorprendenti.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Il pianeta Venere continua a sorriderti, caro Toro. Le relazioni saranno al centro delle tue attenzioni questa settimana. È il momento ideale per chiarire eventuali incomprensioni e rafforzare i legami con le persone a te care. Il consiglio di Fox? Sii aperto alle nuove connessioni, potresti incontrare qualcuno di speciale.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Con la Luna in Leone, i Gemelli possono aspettarsi una settimana di creatività e espressione personale. Sarai affascinante e carismatico, attirando l’attenzione degli altri. È il momento perfetto per presentare idee e progetti. Il consiglio di Fox? Mantieni la mente aperta e non temere di uscire dalla tua comfort zone.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Le questioni familiari saranno al centro della tua attenzione questa settimana, Cancro. La Luna in Scorpione potrebbe portare alla luce emozioni profonde. È un buon momento per affrontare situazioni in sospeso e per rafforzare i legami con i tuoi cari. Il consiglio di Fox? Comunica apertamente ciò che provi.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Buon compleanno, caro Leone! Questa settimana è tutta per te, grazie alla presenza del Sole nel tuo segno. L’energia è a tuo favore, e potresti sentirsi più sicuro e determinato del solito. È il momento perfetto per impostare nuovi obiettivi personali e lavorare su progetti creativi. Il consiglio di Fox? Sfrutta al massimo questa carica di energia positiva.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Con il Sole che si avvicina al tuo segno, Vergine, potresti sentire il bisogno di riflettere sulla tua vita e fare bilanci. È un momento di autodiscovery e auto-cura. Il consiglio di Fox? Dedica del tempo a te stesso e non aver paura di mettere in discussione vecchie abitudini che non ti servono più.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

L’amore è nell’aria per te, Bilancia. Venere, il pianeta dell’amore, influenza positivamente il tuo settore dei rapporti. Se sei single, potresti attrarre l’attenzione di qualcuno di interessante. Se sei in una relazione, rafforza la connessione con il tuo partner. Il consiglio di Fox? Sii autentico e aperto nei confronti degli altri.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Questo potrebbe essere un momento di auto-riflessione per te, Scorpione. La Luna in Acquario potrebbe portarti a esaminare più da vicino le tue aspirazioni e i tuoi desideri. È il momento ideale per pianificare il futuro e prendere decisioni importanti. Il consiglio di Fox? Segui il tuo istinto e concentrati su ciò che ti appassiona davvero.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Mercurio è dalla tua parte, Sagittario, rendendo questa settimana favorevole alle comunicazioni e alle interazioni sociali. È un momento eccellente per fare nuove connessioni e condividere le tue idee con gli altri. Il consiglio di Fox? Sii curioso e ascolta ciò che gli altri hanno da dire.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Le tue abilità organizzative saranno messe alla prova questa settimana, Capricorno. Con la Luna in Vergine, è il momento perfetto per affrontare questioni pratiche e lavorare su dettagli importanti. Il consiglio di Fox? Prenditi del tempo per pianificare e organizzare le tue attività, otterrai risultati soddisfacenti.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

L’energia cosmica potrebbe portarti a riflettere sulla tua autostima, Acquario. È il momento di riconoscere il tuo valore e di lavorare su eventuali insicurezze. La Luna in Toro ti invita a prenderti cura di te stesso in modo pratico. Il consiglio di Fox? Pratica l’autocompassione e concediti dei momenti di piacere.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

I Pesci potrebbero sperimentare una maggiore profondità emotiva questa settimana, grazie all’influenza della Luna in Scorpione. È un momento favorevole per esplorare le tue emozioni e lavorare su questioni interiori. Il consiglio di Fox? Affronta le tue paure e cerca il supporto di amici fidati quando ne hai bisogno.