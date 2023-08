Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 18 al 24 Agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore

Per i Leoni, questa settimana potrebbe portare nuove opportunità romantiche. Se siete single, uscite dalla vostra zona di comfort e socializzate. Le coppie potrebbero vivere momenti di complicità e romanticismo.

Lavoro

Nel mondo professionale, l’assertività sarà la chiave del successo. Non abbiate paura di esprimere le vostre opinioni e di prendere iniziative. Mantenete l’equilibrio tra ambizione e umiltà.

Consiglio: Siate fiduciosi nelle vostre capacità e siate pronti a mettervi in gioco.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore

Per i nativi della Vergine, questa settimana potrebbe portare riflessioni sulle dinamiche relazionali. Valutate ciò che è veramente importante per voi e comunicatelo al partner. Evitate giudizi affrettati e cercate di comprendere le diverse prospettive.

Lavoro

Nell’ambito lavorativo, la precisione sarà la vostra arma segreta. Prestate attenzione ai dettagli e cercate soluzioni accurate per le sfide che potrebbero presentarsi. Lavorate con impegno, ma ricordate di prendervi anche delle pause.

Consiglio: Investite tempo nella vostra crescita personale e professionale.

Questo è solo l’inizio delle previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox. Per conoscere le prospettive per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, nonché per ricevere preziosi consigli su come massimizzare le opportunità di questa settimana, rimanete sintonizzati per la terza e ultima parte del nostro articolo!