Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 25 maggio 2023: classifica e voti da Sagittario a Pesci - Controcopertina

Consiglio: Mantieni la flessibilità e sii aperto a nuove prospettive.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Classifica: 4/5 Voto: Buono

I Capricorno affronteranno una settimana di stabilità e realizzazione personale. Le tue basi solide e il tuo impegno costante ti porteranno risultati tangibili. Sarai in grado di raggiungere i tuoi obiettivi con successo e ottenere il riconoscimento che meriti. Sfrutta questa fase favorevole per pianificare il tuo futuro e per concentrarti su progetti a lungo termine. Ricorda di bilanciare il lavoro con momenti di relax e divertimento.

Consiglio: Focalizzati sulla tua visione a lungo termine e mantieni una disciplina costante.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Classifica: 3/5 Voto: Sufficiente

Per gli Acquario, questa settimana potrebbe portare alcune incertezze o conflitti interni. Potresti sentirti indeciso riguardo a scelte importanti o sperimentare un senso di inquietudine. È importante ascoltare la tua voce interiore e fare una riflessione profonda sulle tue priorità. Cerca di mantenere la calma e di trovare momenti di tranquillità per trovare la chiarezza di pensiero. Non avere paura di chiedere aiuto o consulenza se ne hai bisogno.

Consiglio: Dedica del tempo alla riflessione e segui ciò che senti veramente.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Classifica: 4/5 Voto: Buono

I Pesci affronteranno una settimana di ispirazione e intuizione. Sarai particolarmente sensibile alle energie intorno a te e potrai trarne vantaggio per prendere decisioni sagge. La tua creatività sarà in primo piano, consentendoti di esprimerti attraverso l’arte, la scrittura o altre forme di espressione artistica. Prenditi del tempo per connetterti con la tua parte spirituale e per ascoltare il tuo istinto interiore.

Consiglio: Sfrutta la tua intuizione per prendere decisioni importanti e seguire il tuo cuore.