Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 21 al 27 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore: In questa settimana, il vostro lato romantico si accentua. Marte vi rende più sensuali e affascinanti, attrarrete l’attenzione di nuove persone.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, Mercurio vi favorisce nelle comunicazioni. È il momento ideale per presentare nuove idee o negoziare accordi importanti.

Salute: Cercate di mantenere un equilibrio tra l’attività fisica e il riposo. Evitate gli eccessi.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore: Venere vi sorride, rendendo questa settimana ideale per rafforzare i legami esistenti. Per i single, potrebbe esserci una piacevole sorpresa in arrivo.

Lavoro: È il momento di concentrarsi sulla pianificazione a lungo termine. Pianificate nuovi progetti e stabilite obiettivi chiari.

Salute: Fate attenzione all’alimentazione e alla digestione. Scegliete cibi leggeri e nutrienti.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: Questa settimana potrebbe portare qualche conflitto nelle relazioni. La chiave è la comunicazione aperta e onesta.

Lavoro: Venere vi spinge a cercare nuove opportunità. Potreste ricevere una proposta interessante da considerare.

Salute: Prendetevi cura della vostra salute mentale. Attività come la meditazione o lo yoga possono aiutarvi.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: Il vostro lato affettuoso emerge prepotentemente. Sfruttate questa energia per rafforzare i legami con il partner.

Lavoro: Sul fronte professionale, la Luna vi rende più creativi. È un periodo adatto per esprimere le vostre idee in modo originale.

Salute: Fate attenzione alle tensioni muscolari. Uno stretching regolare può alleviare fastidi e dolori.