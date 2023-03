Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 21 al 28 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi avete un forte bisogno di esprimervi. Vuoi illuminare le persone. Apprezzerai soprattutto l’opportunità di imparare qualcosa di nuovo o fare un breve viaggio. Siete pronti a fare pace con certe persone. C’è il potenziale per fare alcune partnership favorevoli. Ariete, l’intensità delle tue emozioni ti fa pensare, a malincuore, che non può essere reciproco… Non ti sbagli. Guardate i fatti e non solo le impressioni ambigue.

Toro

Il tuo ottimismo si sente molto chiaramente in coloro che ti circondano. Non esitate a diffonderlo intorno a voi. Toro, sarai tentato di fare fughe per uscire dalla routine quotidiana, alla ricerca di luoghi in cui l’erba è più verde sul fronte emotivo. In caso contrario, puoi pianificare un weekend in un luogo vicino e intimo: una casa rurale, un piccolo hotel sulla spiaggia … Trova il posto perfetto dove tutto sarà perdonato.

Gemelli

Oggi le stelle faranno aumentare la tua fortuna, il che ti darà un vantaggio sugli altri. Sarai in grado di agire secondo i tuoi interessi con serenità ed efficienza. Non contare troppo sull’aiuto degli altri perché sarai tu quello che farà il lavoro migliore. Di solito, Gemelli, ascolti solo a metà, ma sarai concentrato e pronto ad approfondire, il che non è molto tipico di te, onestamente … Cogli l’occasione per raccogliere nozioni e idee che di solito trascuri solo.

Cancro

Oggi preferirai essere discreto e lavorare da solo. Non sei antisociale. Senti solo il bisogno di avere un po ‘di pace e tranquillità per fare qualche ricerca. Accogliete con favore questa opportunità per calmare la vostra mente. Cancro, sei convinto che i tuoi cari abbiano le migliori intenzioni per te, quindi farai tutto il possibile per mantenere l’armonia nelle tue relazioni. Fai bene a mantenere questo spirito di famiglia, ma puoi anche, di tanto in tanto, passare il testimone a qualcun altro.

Leone

Questo è un giorno in cui sarai popolare, quindi ti piacerà essere in contatto con gli altri. Leone, potresti voler aiutare o sostenere qualcuno in qualche modo perché ti darà un senso di soddisfazione e ricompensa. Hai una sfida davanti a te… Superare la solitudine o la resistenza del tuo partner, se non una lotta, in cui sarai ben equipaggiato, purché tu scelga gli strumenti giusti.

Vergine

Oggi devi prendere in considerazione ciò che dici e ciò che fai, perché le persone noteranno ed è sempre conveniente creare una buona impressione. Una Venere espansiva faciliterà le conversazioni intime. Questo è il momento di sviluppare la tua relazione. Vergine, lo sforzo avrà la sua ricompensa. Regalati una serata di totale relax. Questo è un momento di pace da godere e assaporare. Ora puoi davvero goderti la vita e permetterti di essere un po ‘pigro.

Bilancia

Sarai totalmente disposto a vedere le cose da un’altra prospettiva. Fatelo sapere e sarete sorpresi di essere ricambiati. Avrai la possibilità di esprimerti con totale libertà e questo avrà risultati positivi finché rimarrai calmo. Bilancia, i problemi che potresti incontrare nelle tue relazioni amorose possono essere alleviati semplicemente rendendo la tua vita quotidiana meno complicata. Dopotutto, l’unica cosa per cui ti criticano è la cattiva gestione del tempo.

Scorpione

Questo è il giorno perfetto per liberare la tua creatività. Esci dal tuo guscio e sfrutta al massimo il regalo! Non lasciarti governare da ciò che gli altri potrebbero desiderare. Sei sospettoso quando non c’è nulla da sospettare. Non è il tuo istinto che ti dice qualcosa, è il frutto delle tue paure. La tua sfida è superarli per raggiungere i tuoi obiettivi. Scorpione, la tua famiglia è pronta a fare tutto il possibile per farti piacere, quindi divertiti.

Sagittario

Oggi le vostre amicizie avranno un posto di rilievo e saranno un fattore importante nella vostra autorealizzazione. Non essere così te stesso, anche se sei convinto che ti aiuterà ad andare avanti più velocemente. Non esitate a chiedere aiuto per superare le vostre afflizioni e preoccupazioni. Ne trarrai beneficio. Il Sagittario, l’esitazione e la tendenza a non esprimere i tuoi sentimenti rischiano di scoraggiare una persona a cui sei molto legato. Dì le cose chiaramente prima di creare dubbi ed eviterai la rabbia.

Capricorno

Pulire la tavola non significa perdonare. Scoprirai presto la differenza tra i due. Non punitevi troppo perché la vostra mente fedele e scrupolosa sarà sottoposta a un terzo grado. Hai difficoltà a dimenticare i torti che ti sono stati fatti, quindi appoggiati di più sul tuo amore per la vita. E voltare pagina. Ti renderai conto che non dovevi avere paura. Capricorno, ora puoi agire, quindi rallegrati.

Acquario

Oggi devi prendere il toro per le corna quando si tratta dei tuoi investimenti e budget. Pensa in anticipo alle spese che potresti avere. L’amore ti porta speranza e avrai una grande soddisfazione, che dissiperà i tuoi dubbi. Il futuro è anche un miglioramento del presente. Ti sentirai ispirato, quindi non esitare a seguire il tuo intuito. Acquario, puoi goderti la vita perché è il momento che hai sognato.

Pesci

Oggi il tuo focus è sulla casa, sulla famiglia e sulla tua vita privata. Ti divertirai a rilassarti a casa in modo da poter riprendere fiato. Sei determinato a sfruttare al meglio la vita e sarai un esempio da seguire per coloro che ti circondano. Sei radioso. Le relazioni che attiri saranno di natura passionale. Se sei single, un incontro potrebbe spingerti al limite… Calore e sensualità sono sul tavolo per tutti i nati sotto il segno dei Pesci.