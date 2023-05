Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 22 al 28 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amico Sagittario, questa settimana potresti sentirti particolarmente ottimista e positivo. Sarà il momento ideale per concentrarti sui tuoi obiettivi a lungo termine e per fare piani per il futuro. Sfrutta la tua energia e la tua passione per realizzare progressi significativi. Non lasciare che le distrazioni ti allontanino dai tuoi scopi.

Consiglio: Sii ambizioso e mantieni lo sguardo fisso sui tuoi obiettivi.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Cari Capricorno, questa settimana potrebbe richiedere un maggiore impegno nel settore professionale. Sii diligente e concentrato sulle tue responsabilità. Non temere di chiedere aiuto se necessario e cerca di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Dedica del tempo anche alle relazioni familiari.

Consiglio: Lavora sodo e sii paziente, i risultati arriveranno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Amico Acquario, questa settimana potresti sentirti particolarmente socievole e desideroso di connessioni significative. Approfitta di questo periodo per allargare la tua cerchia sociale e per stabilire nuove amicizie. È anche un buon momento per partecipare a eventi o attività che ti interessano.

Consiglio: Sii aperto alle nuove esperienze e abbraccia la diversità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Cara persona nata sotto il segno dei Pesci, questa settimana potresti sentirti più intuitivo del solito. Fai affidamento sulla tua saggezza interiore e segui la tua voce interiore. È anche un periodo favorevole per dedicarti alle tue passioni creative e per esplorare il mondo dell’arte e della musica.

Consiglio: Ascolta il tuo intuito e segui il tuo cuore.