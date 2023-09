Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 22 al 28 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

I Sagittario possono aspettarsi una settimana di avventure e scoperte. Amore: cerca di trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner. Lavoro: potresti essere coinvolto in progetti emozionanti che ti porteranno successo. Salute: mantieni uno stile di vita attivo e cerca nuove esperienze.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

I Capricorno saranno concentrati sulla stabilità e sulla pianificazione. Amore: cerca di stabilire una base solida per le tue relazioni. Lavoro: pianifica con cura i tuoi obiettivi professionali a lungo termine. Salute: presta attenzione alla tua salute mentale e fisica.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Gli Acquario possono aspettarsi una settimana di originalità e creatività. Amore: sii aperto a nuove esperienze nelle relazioni. Lavoro: segui le tue idee innovative e sarai ricompensato. Salute: cerca attività che alimentino la tua mente creativa.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci saranno in una fase di intuizione e sensibilità. Amore: ascolta la tua intuizione nelle relazioni. Lavoro: fidati del tuo istinto per affrontare le sfide sul lavoro. Salute: prenditi del tempo per rilassarti e meditare.