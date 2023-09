Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 25 settembre al 1° ottobre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: I Leonini potrebbero sperimentare turbolenze nelle relazioni. Comunicare apertamente con il partner sarà fondamentale. Lavoro: Sul lavoro, sii diligente e organizzato. Concentrati su obiettivi a breve termine e vedrai risultati positivi.Salute: Prenditi del tempo per il riposo. Una buona notte di sonno è essenziale per il benessere generale.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: Questa settimana, la Vergine potrebbe sentirsi più romantica e sensuale. Dedica tempo alla tua vita amorosa. Lavoro: Sul fronte professionale, cerca soluzioni creative ai problemi. La tua abilità analitica ti aiuterà a superare le sfide.Salute: Mantieni uno stile di vita attivo. L’attività fisica ti aiuterà a mantenere alti i livelli di energia.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: In amore, cerca di essere più paziente. La comprensione reciproca è fondamentale per il successo delle relazioni. Lavoro: Sul lavoro, cerca di essere più assertivo. È il momento di far valere le tue idee e di assumere un ruolo di leadership. Salute: Prenditi cura della tua salute mentale. La meditazione o le attività rilassanti possono aiutarti a gestire lo stress.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Amore: Questa settimana potrebbe portare nuovi inizi in amore per gli Scorpioni single. Se sei in coppia, dedica del tempo alla tua relazione.Lavoro: Sul fronte lavorativo, cerca di collaborare con i colleghi. Lavorare in squadra porterà risultati positivi. Salute: Fai attenzione alla tua dieta. Mantieni un equilibrio tra cibo sano e indulgenze occasionali.