Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 25 settembre al 1° ottobre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: In amore, cerca di comunicare chiaramente i tuoi desideri e le tue aspettative. La sincerità è la chiave per relazioni armoniose.Lavoro: Sul lavoro, mantieni un approccio pragmatico. Risolvi i problemi uno alla volta e evita la fretta.Salute: Dedica del tempo al fitness. L’attività fisica ti aiuterà a sentirti in forma e pieno di energia.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: I Capricorni potrebbero sentirsi più sensibili questa settimana. Comunicare i tuoi sentimenti con il partner sarà liberatorio. Lavoro: Sul fronte professionale, mantieni un atteggiamento positivo. Le opportunità di crescita sono dietro l’angolo. Salute: Prenditi del tempo per il riposo e il recupero. Il benessere fisico e mentale vanno di pari passo.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: Questa settimana potrebbe portare nuove connessioni sociali per gli Acquari. Sii aperto a nuove amicizie.Lavoro: Sul lavoro, mantieni la flessibilità. Adattati ai cambiamenti e cerca soluzioni creative. Salute: Fai attenzione alle tue abitudini alimentari. Una dieta equilibrata è essenziale per la tua salute.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: In amore, cerca di esprimere i tuoi sentimenti. La tua sensibilità è una tua risorsa, non nasconderla. Lavoro: Sul fronte professionale, concentrati su obiettivi a lungo termine. La perseveranza ti porterà al successo. Salute: Prenditi cura della tua salute emotiva. Trova il tempo per attività che ti rilassano e rigenerano.