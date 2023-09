Mara Venier in difficoltà: ospite ‘”sbrocca’ e la conduttrice deve intervenire

La puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1, si è trasformata in un momento trash quando l’ex politica Alessandra Mussolini ha attaccato l’ospite Andrea Piazzolla, accusandolo di circonvenzione di incapace.

La situazione è degenerata quando Salvo Sottile e Alessandra Mussolini hanno picchiato duro contro Piazzolla, mentre tutti gli altri ospiti in studio gli davano ragione. La tensione è salita alle stelle quando si è parlato di un compleanno di Gina Lollobrigida in cui Piazzolla le aveva regalato un leone. Mussolini ha insinuato che l’ospite avesse usato i soldi di qualcun altro per fare il regalo, scatenando la reazione di Mara Venier e degli altri ospiti.

La situazione è poi degenerata definitivamente quando la Mussolini ha insultato Morena Zapparoli, interrompendola mentre cercava di parlare. La tensione è stata altissima e la puntata sembrava più una puntata di Domenica Live che di Domenica In.

