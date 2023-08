Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Agosto all’1 Settembre 2023: Scopri le tendenze per i tuoi segni zodiacali

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

La settimana si apre con energia, cari Vergine. Mercurio, il vostro pianeta dominante, vi rende analitici e pragmatici. In ambito relazionale, cercate di comunicare in modo chiaro e aperto. Sul fronte lavorativo, l’organizzazione è la chiave per affrontare le sfide. Nel weekend, concedetevi momenti di relax e riflessione.

Amore: La sincerità nei confronti del partner contribuisce a rafforzare il legame. Lavoro: Approfittate delle vostre abilità organizzative per ottenere risultati tangibili. Salute: Mantenete un equilibrio tra attività fisica e momenti di riposo.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Inizia la settimana con fiducia, cari Bilancia. Venere, il vostro pianeta guida, vi dona charme e armonia. Sul fronte sentimentale, cercate di ascoltare le esigenze del partner. In ambito lavorativo, si prospettano nuove opportunità e connessioni. Verso la fine della settimana, dedicatevi a passioni creative.

Amore: La comprensione reciproca è fondamentale per consolidare il rapporto. Lavoro: Approfittate delle occasioni che si presentano e sfruttate la vostra creatività. Salute: Mantenete una routine di benessere per affrontare la settimana al meglio.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Una settimana intensa vi attende, cari Scorpione. Marte, il vostro pianeta dominante, vi rende determinati e volitivi. Sul fronte relazionale, cercate di gestire emozioni intense in modo costruttivo. In ambito lavorativo, la strategia è la chiave per superare gli ostacoli. Nel weekend, dedicate tempo al riposo e al relax.

Amore: Apritevi a conversazioni sincere e profonde con il partner. Lavoro: Affrontate le sfide con pazienza e determinazione, otterrete risultati. Salute: Rilassatevi con attività che vi aiutano a scaricare lo stress accumulato.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

L’inizio della settimana è dinamico, cari Sagittario. Giove, il vostro pianeta guida, vi dona ottimismo e entusiasmo. Sul fronte sentimentale, cercate di trovare un equilibrio tra indipendenza e condivisione. In ambito lavorativo, la collaborazione vi porta benefici. Verso la fine della settimana, concedetevi momenti di svago e creatività.

Amore: Comunicate apertamente i vostri desideri e ascoltate quelli del partner. Lavoro: Il lavoro di squadra vi aiuta a raggiungere obiettivi ambiziosi. Salute: Mantenete uno stile di vita attivo e sano per affrontare le sfide.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Una settimana di cambiamenti vi attende, cari Capricorno. Saturno, il vostro pianeta dominante, vi rende stabili e responsabili. Sul fronte relazionale, cercate di evitare tensioni inutili. In ambito lavorativo, la dedizione vi porta a risultati positivi. Nel weekend, cercate di allentare la tensione e concedervi momenti di relax.

Amore: La pazienza e la comprensione sono fondamentali per mantenere l’equilibrio. Lavoro: Affrontate le sfide con determinazione e professionalità. Salute: Mantenete una routine di benessere per alleviare lo stress accumulato.