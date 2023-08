Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Agosto all’1 Settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questa settimana, l’attenzione sarà posta su questioni finanziarie. È il momento giusto per prendere decisioni in merito agli investimenti e alle spese. Sul fronte sentimentale, potreste sentire la necessità di comunicare meglio con il vostro partner.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La vostra energia sarà alta questa settimana, portandovi a concentrarvi su obiettivi importanti. In ambito relazionale, cercate di evitare discussioni inutili. La comunicazione è la chiave per evitare fraintendimenti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Potreste avere un incontro inaspettato che potrebbe portare a nuove opportunità nella vostra carriera. Sul fronte sentimentale, cercate di essere aperti e sinceri con il vostro partner. La fiducia reciproca è fondamentale.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

La settimana potrebbe iniziare con qualche piccolo ostacolo, ma non lasciatevi scoraggiare. La vostra determinazione vi aiuterà a superare qualsiasi sfida. L’amore sarà al centro delle attenzioni e potreste fare nuove conoscenze interessanti.