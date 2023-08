Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Agosto all’1 Settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 23 agosto)

È il momento di concentrarsi su nuove strategie per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Sul fronte amoroso, cercate di essere più empatici con il vostro partner. La comprensione reciproca sarà fondamentale per mantenere l’armonia.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Questa settimana potreste ricevere buone notizie in ambito lavorativo. Sarà importante rimanere concentrati e non lasciarvi distrarre da dettagli insignificanti. Sul fronte relazionale, dedicate del tempo ai vostri cari.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

In ambito professionale, potreste sentirvi sotto pressione. Tuttavia, non lasciatevi sopraffare dalle sfide. Sul fronte amoroso, cercate di essere chiari con il vostro partner riguardo alle vostre aspettative.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti in ambito lavorativo. La vostra intuizione sarà preziosa per fare scelte sagge. In amore, cercate di mantenere un equilibrio tra le vostre esigenze e quelle del vostro partner.