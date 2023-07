Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Luglio all’1 Agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La settimana inizia con buone prospettive per gli Arieti. Sarete carichi di energia e determinazione, pronti ad affrontare le sfide che si presenteranno. Grazie alla vostra grinta, riuscirete a ottenere risultati positivi sia sul fronte lavorativo che personale. Mantenete l’ottimismo e continuate a seguire i vostri obiettivi con passione.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana potrebbe portare qualche piccolo ostacolo da superare. Tuttavia, la vostra pazienza e tenacia vi aiuteranno a superare eventuali difficoltà. Siate cauti nelle decisioni finanziarie e cercate di evitare spese eccessive. Concentratevi sulle relazioni interpersonali e dedicate tempo alla famiglia e agli amici.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I Gemelli si troveranno in una fase di crescita personale e spirituale. È il momento di focalizzarvi sul vostro benessere emotivo e mentale. Cercate il dialogo e la comunicazione con gli altri per risolvere eventuali incomprensioni. Sul lavoro, potreste ricevere nuove opportunità e riconoscimenti per i vostri sforzi.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Il Cancro avrà una settimana di riflessione e analisi delle proprie emozioni. Potreste essere portati a fare scelte importanti per il vostro futuro. Ascoltate il vostro intuito e seguite il vostro cuore. Sul lavoro, cercate di mantenere la calma e la concentrazione per affrontare le sfide con determinazione.