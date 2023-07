Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 26 Luglio all’1 Agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Per i nati sotto il segno del Leone, questa settimana sarà caratterizzata da nuove opportunità lavorative e progetti interessanti. Sfruttate al massimo la vostra creatività e carisma per ottenere il successo che meritate. In amore, potreste vivere momenti intensi e appassionati con il vostro partner.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Le persone nate sotto il segno della Vergine si troveranno in un momento di stabilità e sicurezza. Approfittate di questo periodo per prendervi cura di voi stessi e delle vostre esigenze personali. Sul lavoro, la vostra competenza e precisione vi porteranno a raggiungere importanti risultati.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia dovrà affrontare alcune sfide in ambito relazionale. Potrebbero esserci discussioni e contrasti con i partner, ma cercate di mantenere la calma e la diplomazia per risolvere eventuali conflitti. Sul fronte lavorativo, potreste ricevere nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per gli Scorpioni, questa settimana sarà caratterizzata da un maggiore equilibrio emotivo. Riuscirete a superare situazioni complesse e a trovare soluzioni a lungo cercate. In amore, le relazioni potrebbero vivere momenti di passione e intimità. Sul lavoro, concentratevi sull’organizzazione e la pianificazione per ottenere risultati positivi.