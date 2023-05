Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 26 maggio al 1 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore

Le stelle indicano che i Sagittario potrebbero vivere una settimana di gioia e divertimento nelle relazioni amorose. Potreste sperimentare un senso di libertà e avventura con il vostro partner. Siate aperti a nuove esperienze e cercate di godervi ogni momento insieme. Se siete single, potreste incontrare persone interessanti durante le attività sociali o i viaggi.

Lavoro

Nel campo professionale, potreste sentirvi più motivati e determinati a raggiungere i vostri obiettivi. Le stelle favoriscono la vostra ambizione e vi invitano a mettervi in gioco. Siate pronti a cogliere le opportunità che si presentano e non abbiate paura di prendere iniziative audaci. Il successo potrebbe essere a portata di mano.

Salute

Per quanto riguarda la vostra salute, cercate di mantenere un equilibrio tra il vostro stile di vita attivo e il riposo necessario. Fate attività fisica che vi piace e dedicate del tempo al relax. Prendetevi cura del vostro benessere mentale, cercando di ridurre lo stress e mantenere una mentalità positiva.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore

I Capricorno potrebbero vivere una settimana di stabilità e sicurezza nelle relazioni amorose. Le stelle favoriscono la comunicazione chiara e il sostegno reciproco. Potreste trovare un nuovo equilibrio nella vostra vita sentimentale e godervi momenti di intimità con il vostro partner. Se siete single, potreste essere attratti da persone affidabili e mature.

Lavoro

Nel settore professionale, potreste ottenere risultati significativi grazie al vostro impegno e alla vostra dedizione. Le stelle indicano che potreste ricevere riconoscimenti o promozioni. Sfruttate al meglio le vostre competenze e mettete in mostra il vostro talento. Continuate a lavorare con determinazione e mantenetevi concentrati sui vostri obiettivi.

Salute

Per quanto riguarda la vostra salute, cercate di fare attenzione al vostro benessere generale. Prendetevi cura del vostro corpo, mangiando in modo sano e facendo attività fisica regolare. Trovate momenti di relax e rilassatevi per ridurre lo stress accumulato. Il benessere fisico e mentale sono fondamentali per il vostro equilibrio complessivo.