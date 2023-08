Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 agosto al 2 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Caro Leone, l’oroscopo di Paolo Fox rivela che questa settimana sarà all’insegna dell’equilibrio tra lavoro e vita personale. Trovate modi per delegare compiti e per concedervi del tempo per il riposo. Mantenere questa armonia vi aiuterà a massimizzare la vostra produttività senza compromettere il benessere.

Consiglio: Fate attività che vi rigenerino e vi riportino gioia.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

In questa settimana, Vergine, le stelle vi incoraggiano a concentrarvi sulla vostra crescita personale. Siete pronti per abbandonare vecchi schemi e per abbracciare cambiamenti positivi. Sfruttate questa energia per affrontare sfide che avete evitato finora.

Consiglio: Tenete un diario delle vostre riflessioni per monitorare il vostro percorso di crescita.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amata Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che potreste essere coinvolti in situazioni conflittuali questa settimana. Tuttavia, cercate di risolvere i contrasti in modo diplomatico anziché fomentare ulteriori tensioni. La vostra abilità nel trovare un terreno comune sarà essenziale.

Consiglio: Praticate la pazienza e ascoltate le diverse prospettive prima di giungere a conclusioni.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Questa settimana, Scorpione, potreste sentirvi spinti a porre fine a relazioni tossiche o a situazioni che non vi giovano più. La vostra determinazione vi aiuterà a lasciare il passato alle spalle e a concentrarvi sul futuro. Apritevi alle opportunità che si presentano.

Consiglio: Cercate il supporto di amici fidati durante questa fase di transizione.