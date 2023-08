Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 27 agosto al 2 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

L’oroscopo di questa settimana promette nuove prospettive, Sagittario. Potreste ricevere offerte interessanti o scoprire nuovi interessi che ampliano i vostri orizzonti. Siate aperti al cambiamento e non abbiate paura di seguire nuove strade.

Consiglio: Espandete la vostra rete sociale partecipando a eventi o attività di gruppo.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Caro Capricorno, le stelle indicano che questa settimana sarà dedicata alle relazioni. Concentratevi sul rafforzamento dei legami familiari e sulla comunicazione con coloro che amate. Mostrate il vostro sostegno incondizionato e create momenti speciali insieme.

Consiglio: Organizzate una cena in famiglia o una serata dedicata agli amici più cari.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

In questa settimana, Acquario, la vostra creatività sarà in primo piano. Sfruttate questa energia per affrontare sfide lavorative in modo innovativo e per proporre idee fuori dagli schemi. Il vostro approccio unico vi distinguerà dagli altri.

Consiglio: Trovate ispirazione dalla natura o dall’arte per stimolare la vostra creatività.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

L’oroscopo di Paolo Fox suggerisce che potreste sperimentare un periodo di introspezione, cari Pesci. Questo è il momento ideale per riflettere sul vostro percorso e per concentrarvi sulle vostre aspirazioni più profonde. Cercate momenti di tranquillità per connettervi con voi stessi.

Consiglio: La pratica della mindfulness o della meditazione potrebbe portarvi grandi benefici.