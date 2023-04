Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 28 aprile al 4 maggio 2023, le previsioni complete

Vergine

La Vergine è un segno di terra ed è molto analitico. La settimana sarà positiva per quanto riguarda il lavoro, ma ci saranno alcune sfide da affrontare in amore. Cercate di essere più aperti e di comunicare meglio con il vostro partner. Inoltre, bisognerà prestare attenzione alla salute e cercare di prendervi cura del vostro corpo. La Vergine sarà molto concentrata sulla propria vita durante questa settimana, quindi cercate di prendervi un po’ di tempo per voi stessi.

Bilancia

La Bilancia è un segno d’aria ed è molto equilibrato. La settimana sarà molto positiva per quanto riguarda l’amore e la vita sociale, ma ci saranno alcune sfide da affrontare sul lavoro. Cercate di essere più assertivi e di non lasciarvi intimidire dalle situazioni difficili. Inoltre, bisognerà prestare attenzione alla salute e cercare di prendervi cura del vostro corpo. La Bilancia sarà molto attiva durante questa settimana, quindi cercate di non esaurirvi troppo.

Scorpione

Lo Scorpione è un segno d’acqua ed è molto passionale. La settimana sarà molto positiva per quanto riguarda l’amore, ma ci saranno alcune sfide da affrontare sul lavoro. Cercate di essere più comprensivi e di ascoltare il vostro partner. Inoltre, bisognerà prestare attenzione alla salute e cercare di prendervi cura del vostro corpo. Lo Scorpione sarà molto concentrato sulla propria vita durante questa settimana, quindi cercate di prendervi un po’ di tempo per voi stessi.

Sagittario

Il Sagittario è un segno di fuoco ed è molto avventuroso. La settimana sarà molto positiva per quanto riguarda la vita sociale e il lavoro, ma ci saranno alcune sfide da affrontare in amore. Cercate di essere più comprensivi e di ascoltare il vostro partner. Inoltre, bisognerà prestare attenzione alla salute e cercare di prendervi cura del vostro corpo. Il Sagittario sarà molto attivo durante questa settimana, quindi cercate di non esaurirvi troppo. Questa settimana sarà un’ottima occasione per il Sagittario per mettersi alla prova e per affrontare nuove avventure.