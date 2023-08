Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 3 al 9 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana si prospetta intensa per gli Ariete. Sarà un periodo in cui dovrai affrontare delle sfide, ma con il giusto equilibrio e determinazione, potrai superarle brillantemente. Paolo Fox consiglia di mantenere la calma e di non lasciarti sopraffare dagli eventi. Fai affidamento sul tuo coraggio e sulla tua determinazione per raggiungere i tuoi obiettivi.

Amore: Nel campo sentimentale, potresti avere qualche incomprensione con il partner. È importante ascoltarsi reciprocamente e cercare di risolvere i conflitti in modo pacifico.

Lavoro: Sul fronte professionale, la tua tenacia e l’impegno saranno notati dai superiori, portando opportunità di crescita e riconoscimenti.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana si prospetta favorevole. Potresti sperimentare una maggiore stabilità emotiva e il supporto di persone importanti nella tua vita. Sarà un buon momento per dedicarti a progetti personali e professionali.

Amore: In ambito sentimentale, la complicità con il partner sarà in aumento, portando momenti di gioia e romanticismo.

Lavoro: Sul lavoro, sarai particolarmente creativo e produttivo. Approfitta di questa fase favorevole per fare progressi nella tua carriera.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per i Gemelli, questa settimana potrebbe portare alcune sfide da affrontare. Potresti sentirti un po’ confuso riguardo alle tue decisioni. Paolo Fox suggerisce di prenderti del tempo per riflettere e prendere decisioni ponderate.

Amore: In amore, potresti essere portato a rivalutare la tua relazione e ad affrontare questioni irrisolte.

Lavoro: Sul fronte professionale, potrebbero esserci alcuni cambiamenti o nuove opportunità che richiederanno flessibilità e adattabilità.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per i nati sotto il segno del Cancro, questa settimana sarà caratterizzata da un maggiore senso di sicurezza e stabilità. Potresti ricevere buone notizie o risultati positivi nei progetti che hai intrapreso.

Amore: Nel campo sentimentale, sarai più aperto alle emozioni e potresti vivere momenti intensi con il partner.

Lavoro: Sul lavoro, il tuo impegno e la tua dedizione saranno premiati con opportunità di crescita e riconoscimenti.