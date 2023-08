Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 31 agosto al 6 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: La complicità con il partner è in aumento. Dedica del tempo per rafforzare il legame. Lavoro: Affronta le sfide con fiducia. La tua leadership verrà notata e apprezzata dai colleghi. Salute: Mantieni un equilibrio tra lavoro e svago. Un hobby potrebbe essere un’ottima via di fuga.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: Espandi i tuoi orizzonti sociali e potresti trovare una connessione speciale. Lavoro: Concentrati sulle tue priorità. Evita di disperdere energie in progetti poco significativi. Salute: Prenditi cura della tua salute emotiva. Una chiacchierata con un amico di fiducia potrebbe alleggerire il tuo spirito.