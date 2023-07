Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 31 luglio al 6 agosto 2023, le previsioni migliori

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: In questa settimana, l’amore sarà al centro dell’attenzione per gli Ariete. Le stelle favoriranno la comunicazione nei rapporti esistenti, ma potrebbero anche portare nuovi incontri intriganti per i single. Non abbiate paura di esprimere i vostri sentimenti!

Lavoro: Sul fronte professionale, le prospettive saranno molto interessanti. Cercate di mantenere un approccio pragmatico e organizzato, poiché vi si presenteranno delle sfide che richiederanno la vostra determinazione. La vostra perseveranza sarà premiata.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Per i Toro, questa sarà una settimana dedicata alla stabilità e alla sicurezza nelle relazioni. Sarà un periodo ideale per rafforzare i legami esistenti e risolvere eventuali contrasti. La vostra dolcezza e pazienza vi aiuteranno a superare qualsiasi ostacolo.

Lavoro: Dal punto di vista lavorativo, potreste affrontare alcune tensioni o malintesi con colleghi o superiori. La chiave sarà evitare discussioni inutili e trovare un terreno comune. Siate aperti al dialogo e alla collaborazione.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Questa settimana, le relazioni per i Gemelli saranno al centro dell’attenzione. Potreste sentirvi particolarmente romantici e avrete una maggiore comprensione dei vostri desideri e bisogni emotivi. Esprimetevi senza paura!

Lavoro: In ambito professionale, la vostra creatività e flessibilità vi consentiranno di affrontare le sfide con successo. Sarete in grado di trovare soluzioni innovative e di ottenere il supporto dei vostri colleghi. Mantenete l’entusiasmo!

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Per i Cancro, questa sarà una settimana di riflessione sulle relazioni passate e future. Potreste sentirvi più introspettivi del solito, ma ciò vi aiuterà a capire meglio i vostri sentimenti e a prendere decisioni importanti.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, il vostro istinto protettivo verso i colleghi sarà forte. Potreste trovarvi a gestire situazioni delicate e a offrire il vostro sostegno. Lavorare in squadra vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Per i Leone, questa sarà una settimana intensa in termini di emozioni. Potreste vivere un periodo di passione e romanticismo con il vostro partner o un nuovo incontro. Fate attenzione a non lasciarvi travolgere troppo dalle emozioni.

Lavoro: Sul fronte professionale, potreste ricevere riconoscimenti per il vostro duro lavoro. La vostra autostima sarà alta, e sarete in grado di influenzare positivamente i vostri colleghi. Sfruttate al massimo questo periodo favorevole!

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Questa settimana, i Vergine potrebbero sentirsi più riservati riguardo alle questioni amorose. Potrebbe essere un buon momento per riflettere sui vostri obiettivi a lungo termine e su ciò che desiderate da una relazione.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarete particolarmente attenti ai dettagli, e questo vi aiuterà a evitare errori o incomprensioni. La vostra dedizione e impegno vi porteranno a ottenere risultati apprezzati dai vostri superiori.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Per i Bilancia, questa settimana sarà all’insegna dell’armonia e del comprensione nelle relazioni. Se siete single, potreste essere attratti da persone con cui condividete interessi comuni. Seguite il vostro cuore!

Lavoro: Sul fronte professionale, potreste trovare nuove opportunità di crescita e sviluppo. Siate disposti a prendere rischi calcolati e a mettervi in gioco. La vostra capacità di negoziare sarà essenziale per il vostro successo.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Questa settimana, i rapporti amorosi per gli Scorpione potrebbero essere messi alla prova. Sarà fondamentale avere fiducia nel vostro partner e affrontare eventuali dubbi o preoccupazioni con apertura mentale.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarete particolarmente determinati e concentrati sugli obiettivi da raggiungere. Evitate di lasciarvi coinvolgere in situazioni conflittuali e concentratevi sulla vostra crescita personale e professionale.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Per i Sagittario, questa sarà una settimana per rafforzare i legami con il partner e condividere momenti di intimità. Potreste essere attratti da nuove esperienze, ma assicuratevi di non ferire le persone a cui tenete.

Lavoro: Sul fronte professionale, sarete molto ambiziosi e desiderosi di raggiungere i vostri obiettivi. Tuttavia, cercate di evitare di assumervi troppi impegni contemporaneamente per non dispersi la vostra energia.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Questa settimana, i Capricorno potrebbero sentirsi un po’ distanti nelle relazioni. È normale avere bisogno di spazio a volte, ma assicuratevi di comunicare i vostri sentimenti al partner per evitare fraintendimenti.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potrebbero esserci sfide e responsabilità aggiuntive. La chiave sarà organizzare bene il vostro tempo e affrontare gli impegni con disciplina e determinazione. Il successo è alla vostra portata.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Per gli Acquario, questa sarà una settimana per lasciarsi andare alle emozioni e aprirsi all’amore. Siate autentici e veri nei vostri rapporti, e sarete ricompensati con profondi legami emotivi.

Lavoro: Sul fronte professionale, potreste ricevere offerte interessanti o opportunità di collaborazione. Valutate attentamente ogni proposta e prendete decisioni oculate. La vostra intuizione vi guiderà nella direzione giusta.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Questa settimana, i Pesci potrebbero sentirsi ispirati e romantici. Approfittate di questo momento per esprimere il vostro affetto e apprezzamento per il partner. Le relazioni saranno caratterizzate da un’atmosfera calda e rassicurante.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, sarete più creativi del solito e troverete soluzioni innovative per risolvere problemi. Mantenete il vostro entusiasmo e fiducia, e sarete in grado di superare qualsiasi ostacolo.