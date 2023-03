Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 31 marzo al 6 aprile 2023, le previsioni

Ariete

La tua stagione sta per iniziare, Ariete. Con la luna nella sua zona di produttività, è tempo di vedere i frutti dei semi che hai seminato ad agosto e settembre dell’anno scorso. I prossimi tre anni saranno un momento di guarigione mentre stabilisci i confini emotivi in tutte le aree della tua vita. Questo può essere un momento solitario di introspezione, ma ne varrà la pena. Tieni d’occhio le tue relazioni, possono essere generati problemi di attaccamento che si sono formati per mesi o giorni, quando Juno entra in Toro sabato, spostandosi nella tua zona di valore. Essere possessivi non ti servirà bene in questo momento. Impara a valutare te stesso e i tuoi attaccamenti senza essere troppo possessivo.

Toro

Questo è un grande fine settimana per il romanticismo, Toro, quindi chiudi l’affare in qualsiasi relazione d’amore prima della primavera. Dopo aver trascorso gli ultimi tre anni lavorando su una carriera nella tua azienda o un lungo periodo di lavoro nella stessa azienda e obiettivi, ora è il momento di divertirti quando Saturno entra in Pesci nella tua zona sociale. Nei prossimi anni, potresti lasciare vecchi amici del passato e costruire con nuovi amici mentre incontri persone che possono aprirti le porte, non immagini la capacità di quelle nuove persone di portarti benedizioni. Termina la settimana con nuove storie d’amore (alcune con persone che già conosci) quando Juno entra nel tuo segno sabato. Ti senti davvero te stesso in questo momento, quindi è il momento perfetto per andare ai primi appuntamenti. Tuttavia, non innamorarti ancora ed esplora la campagna prima di giocare a casa.

Gemelli

Questa settimana vuoi mettere tutto a posto e creare la casa perfetta grazie all’energia della luna piena in Vergine. Vuoi fare le cose nel modo giusto, ma non essere così te stesso, sii paziente, ma completa ciò che inizi, più disciplina e meno auto-rivendicazioni. È un momento speciale per prendersi cura della propria mente e del proprio corpo. Fai molta attenzione con le storie d’amore e le cose piccanti questo fine settimana, non è il momento di giocare con il fuoco. È tempo di pensare a te stesso.

Cancro

Sei governato dalla luna, quindi ti sentirai più sensibile e connesso all’energia della luna piena della Vergine. Questo è un fine settimana ideale per iniziare a scrivere nel tuo diario, o letteralmente descrivere ciò che vuoi manifestare, scrivere tutto Cancro: le tue parole sono magiche. Il tuo settore di espansione e filosofia è attivato da Saturno in Pesci, è tempo di avvicinarsi alla tua spiritualità e scommettere su te stesso. Supererai le tue aspettative!