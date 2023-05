Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Questa settimana potrebbe portare una maggiore connessione emotiva nella tua vita amorosa. Se sei single, potresti sentirti attratto da qualcuno che ti comprende a un livello profondo. Le coppie possono godere di momenti di intimità e di conversazioni significative.

Lavoro: Sul fronte professionale, potrebbe esserci un’opportunità di crescita o di cambiamento. Sii aperto alle nuove possibilità e sfrutta al massimo le tue abilità creative. Il tuo spirito innovativo può portarti a risultati sorprendenti.

Salute: Fai attenzione al tuo benessere mentale. Cerca di trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero, e prenditi cura della tua salute emotiva. Trova modi per rilassarti e per gestire lo stress, come la pratica di attività che ti appassionano.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Questa settimana potrebbe portare un aumento dell’empatia e della sensibilità nella tua vita sentimentale. Se sei single, potresti sentirti attratto da qualcuno con un’anima gentile e compassionevole. Le coppie possono vivere momenti romantici e di grande comprensione reciproca.

Lavoro: Sul fronte professionale, potresti essere coinvolto in progetti creativi e stimolanti. Sfrutta la tua immaginazione e la tua capacità di pensiero laterale per portare idee innovative sul tavolo. Il tuo talento artistico potrebbe essere particolarmente apprezzato in questo periodo.

Salute: Prenditi cura del tuo benessere fisico e mentale. Cerca di bilanciare il lavoro e il riposo, e fai attività che ti aiutano a rilassarti e a rigenerarti. La meditazione o altre pratiche di mindfulness possono essere di grande aiuto per il tuo equilibrio interno.