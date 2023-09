Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 4 al 10 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Sarà una settimana romantica per i Sagittari. Approfitta di questo momento per sorprendere il tuo partner o per cercare l’amore se sei single. Lavoro: La tua determinazione ti porterà lontano sul lavoro. Affronta le sfide con fiducia e perseveranza. Salute: Mantieni uno stile di vita attivo. L’attività fisica ti aiuterà a mantenere la forma e l’energia.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Le relazioni familiari saranno al centro dell’attenzione questa settimana. Risolvi eventuali dispute in modo pacifico e dedica del tempo alla tua casa. Lavoro: La tua disciplina ti porterà al successo sul lavoro. Continua a lavorare con impegno e vedrai i risultati. Salute: Prenditi cura del tuo benessere emotivo. Cerca momenti di relax per alleviare lo stress.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: La tua intuizione sarà tua alleata nelle relazioni. Ascolta la voce del tuo cuore e segui ciò che senti. Lavoro: Sarà una settimana produttiva sul lavoro. Le tue idee innovative saranno apprezzate dai tuoi colleghi. Salute: Dedica del tempo al relax e al benessere. Una pausa rigenerante ti aiuterà a recuperare le energie.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: Sarà una settimana romantica per i Pesci. Dedica del tempo al tuo partner e fai gesti d’affetto. I single potrebbero fare incontri speciali. Lavoro: Sul lavoro, sii aperto a nuove opportunità. Potresti ricevere una proposta che cambierà la tua carriera in modo positivo. Salute: Mantieni uno stile di vita sano. L’equilibrio tra corpo e mente è essenziale per il tuo benessere.