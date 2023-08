Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 5 all’11 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per il Leone, questa settimana potrebbe essere un momento di riflessione e introspezione. L’influenza di Saturno ti invita a fare un bilancio delle tue azioni e delle tue relazioni. Riconosci i tuoi errori e cerca di imparare da essi. Sul fronte lavorativo, potresti sentirsi ambizioso e determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. Tuttavia, evita di essere troppo dominante e ascolta anche le opinioni degli altri.

Consiglio: Sii onesto con te stesso e con gli altri, e usa la tua passione per ispirare coloro che ti circondano.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine potrebbe sperimentare una settimana positiva e gratificante. L’influenza di Mercurio favorirà la comunicazione e ti aiuterà a esprimere le tue idee in modo chiaro e convincente. Questo sarà particolarmente utile nel contesto lavorativo, dove potresti essere chiamato a presentare nuovi progetti o idee innovative. Sul fronte delle relazioni, sarà importante ascoltare con attenzione e rispettare i punti di vista degli altri.

Consiglio: Mantieni la tua mente aperta e sii flessibile nei confronti dei cambiamenti, questo ti permetterà di crescere e prosperare.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia, questa settimana potrebbe essere caratterizzata da un’espansione delle tue prospettive. L’influenza di Nettuno stimolerà la tua creatività e ti aiuterà a vedere le situazioni da un punto di vista più ampio. Potresti ricevere offerte di lavoro interessanti o avere l’opportunità di viaggiare. Sul fronte sentimentale, sii sincero riguardo ai tuoi desideri e aspettative nei confronti delle relazioni.

Consiglio: Lasciati ispirare dalla tua immaginazione, ma cerca di mantenere i piedi per terra e prendi decisioni razionali.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il periodo sarà favorevole per lo Scorpione per risolvere questioni legate alla sfera finanziaria. L’influenza di Plutone ti renderà più determinato e ti aiuterà a prendere decisioni importanti per il futuro economico. Questa potrebbe essere anche un’ottima settimana per iniziare nuovi progetti o investimenti. In amore, potresti essere più passionale del solito, ma cerca di mantenere un equilibrio tra emotività e razionalità.

Consiglio: Sii proattivo riguardo alla tua situazione finanziaria e approfitta delle opportunità che si presenteranno.