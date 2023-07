Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore

Per i Capricorno, le previsioni amorose per questa settimana indicano la possibilità di un rafforzamento delle relazioni esistenti. Potresti sentire una maggiore stabilità e sicurezza nel tuo rapporto di coppia. Sfrutta questa energia per creare una base solida e duratura con il tuo partner. Comunica apertamente i tuoi sentimenti e cerca di comprendere le esigenze dell’altro.

Lavoro e carriera

Dal punto di vista lavorativo, i Capricorno potrebbero affrontare sfide e responsabilità aggiuntive questa settimana. Tuttavia, con la tua determinazione e il tuo senso di disciplina, sarai in grado di gestire le situazioni in modo efficace. Concentrati sull’obiettivo finale e pianifica le tue azioni di conseguenza. Sfrutta al massimo le tue abilità organizzative per ottenere risultati significativi.

Salute

Per quanto riguarda la salute, i Capricorno dovrebbero prestare attenzione al loro benessere generale. Cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro e il riposo. Assicurati di dedicare del tempo al relax e alle attività che ti portano gioia. Mantieni una dieta equilibrata e fai esercizio fisico regolarmente per mantenerti in forma e sano.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore

Per gli Acquario, questa settimana potrebbe portare una maggiore apertura e comunicazione nelle relazioni amorose. Potresti sentirti più incline a esprimere i tuoi sentimenti e a connetterti in modo più profondo con il tuo partner. Approfitta di questa energia per creare momenti di intimità e comprensione reciproca. Sii aperto alle diverse prospettive e cerca di trovare un terreno comune.

Lavoro e carriera

Dal punto di vista lavorativo, potrebbero presentarsi nuove opportunità e progetti stimolanti per gli Acquario questa settimana. Sfrutta la tua creatività e la tua visione unica per portare idee innovative nel tuo lavoro. Sarai apprezzato per la tua originalità e la tua capacità di pensare in modo non convenzionale. Affronta le sfide con fiducia e sfrutta al massimo le tue abilità.

Salute

Per quanto riguarda la salute, gli Acquario dovrebbero prestare attenzione al loro benessere mentale ed emotivo. Cerca di trovare un equilibrio tra il lavoro e il tempo per te stesso. Dedica attenzione alle tue passioni e interessi personali. Cerca attività che ti aiutino a rilassarti e a trovare un senso di equilibrio interiore, come la meditazione o il tempo trascorso nella natura.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore

Per i Pesci, questa settimana potrebbe portare una maggiore dolcezza e romanticismo nelle relazioni amorose. Potresti sentirti più sensibile ed empatico verso il tuo partner. Sfrutta questa energia per creare momenti di intimità e connessione profonda. Mostra il tuo affetto e la tua gratitudine nei confronti della persona amata.

Lavoro e carriera

Dal punto di vista lavorativo, i Pesci potrebbero trovarsi di fronte a nuove sfide e opportunità questa settimana. Potresti essere chiamato a utilizzare la tua creatività e la tua sensibilità per risolvere problemi complessi. Fidati della tua intuizione e segui il tuo istinto nel prendere decisioni importanti. Sii flessibile e adattabile alle situazioni che si presentano.

Salute

Per quanto riguarda la salute, i Pesci dovrebbero prestare attenzione al loro benessere emotivo. Cerca di dedicare del tempo al riposo e al relax. Trova modi per rilassarti e rigenerarti, come praticare attività che ti rilassano o trascorrere del tempo con persone care. Ascolta il tuo corpo e le tue emozioni e prenditi cura di te stesso in modo equilibrato.