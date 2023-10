Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 6 al 12 ottobre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

I Sagittario potrebbero affrontare sfide nella sfera delle relazioni amorose questa settimana. Paolo Fox consiglia di essere pazienti e di ascoltare il punto di vista del partner. La comunicazione aperta sarà fondamentale per risolvere eventuali tensioni.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Per il Capricorno, questa settimana sarà caratterizzata da opportunità di apprendimento e crescita personale. Paolo Fox suggerisce di investire nella tua formazione e di espandere le tue conoscenze. Potresti fare incontri stimolanti.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Gli Acquario godranno di una settimana di creatività e ispirazione. Paolo Fox indica che sarai in grado di esprimere le tue idee in modo convincente. È un periodo ideale per progetti artistici o imprenditoriali.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Per i Pesci, questa settimana potrebbe portare sfide finanziarie. Paolo Fox consiglia di essere prudenti nelle spese e di pianificare attentamente il bilancio. Mantieni un approccio responsabile alle questioni finanziarie.