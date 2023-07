Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 7 al 13 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Leo, questa settimana potrebbe portare un senso di avventura e passione nelle tue relazioni amorose. Se sei single, potresti sentirti attratto da persone con un’anima libera e avventurosa. Se sei in coppia, potresti voler pianificare qualche avventura insieme al tuo partner per ravvivare la passione.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti affrontare alcune sfide e cambiamenti inaspettati. Tuttavia, non temere, Leo. Sei dotato di grande creatività e leadership, che ti aiuteranno a superare gli ostacoli. Sii aperto al cambiamento e cerca opportunità per mostrare le tue capacità uniche.

Salute: Per quanto riguarda la salute, è importante prestare attenzione alla tua energia e vitalità, Leo. Assicurati di dedicare del tempo al riposo e al recupero. Cerca di mantenere uno stile di vita attivo e salutare, facendo esercizio regolarmente e seguendo una dieta equilibrata. Ascolta il tuo corpo e fai ciò che è necessario per mantenerti in forma e in salute.