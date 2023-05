Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 7 al 13 maggio 2023, tutti i segni dello zodiaco

Benvenuti nel nuovo oroscopo settimanale di Paolo Fox per la settimana dal 7 al 13 maggio 2023. Come ogni settimana, il noto astrologo italiano ci guiderà alla scoperta delle previsioni astrologiche per tutti i segni dello zodiaco, aiutandoci a comprendere meglio ciò che ci riserva il futuro.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

La settimana inizia bene per te, caro Ariete, con Venere che ti sostiene e ti regala momenti di grande passione. Lavorativamente parlando, sei in una fase di grande dinamicità e la tua determinazione potrebbe farti ottenere importanti successi. Tieni però a mente che dovrai essere paziente per vedere i risultati concreti delle tue azioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Questa settimana potresti sentirsi un po’ sopraffatto, caro Toro. Potrebbero esserci delle situazioni stressanti sul lavoro o nella vita personale che ti richiedono maggiore attenzione. Per quanto riguarda l’amore, la Luna piena in Scorpione potrebbe portare a galla alcune questioni che avevi preferito tenere nascoste.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

La settimana si presenta piuttosto movimentata per te, caro Gemelli. Venere in trigono al tuo segno potrebbe regalarti dei momenti di grande piacere e la tua creatività potrebbe essere messa alla prova sul lavoro. L’importante è mantenere la calma e la concentrazione per affrontare ogni situazione al meglio.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Caro Cancro, questa settimana potresti sentirti un po’ giù di morale. La Luna in opposizione al tuo segno potrebbe farti sentire emotivamente vulnerabile e potrebbero esserci delle difficoltà a livello relazionale. Tieni duro e cerca di prenderti cura di te stesso, presto le cose miglioreranno.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questa settimana potrebbe esserci una bella sorpresa per te, caro Leone. Venere in sestile al tuo segno potrebbe portare una persona speciale nella tua vita, o potresti ottenere un risultato importante sul lavoro. Non ti resta che essere ottimista e affrontare ogni situazione con la giusta dose di coraggio.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La settimana si presenta piuttosto intensa per te, caro Vergine. Potrebbero esserci delle difficoltà sul lavoro o in famiglia che richiedono maggiore attenzione da parte tua. Cerca di mantenere la calma e di non farti sopraffare dagli eventi, presto le cose torneranno alla normalità.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana potrebbe esserci una situazione che richiede una scelta importante da parte tua, caro Bilancia. Potresti sentirsi un po’ indeciso su quale direzione prendere, ma non ti preoccupare: le stelle sono dalla tua parte e ti guideranno verso la soluzione giusta.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)