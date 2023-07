Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 9 al 15 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Questa settimana potresti sperimentare una maggiore armonia e comprensione nella tua relazione di coppia. Sii aperto a condividere i tuoi sentimenti più profondi e ad ascoltare il tuo partner. Se sei single, potresti incontrare qualcuno con cui condividere interessi e valori simili.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti trovare nuove opportunità di crescita e sviluppo. Sfrutta la tua creatività e la tua intuizione per portare nuove idee e progetti. Potresti essere riconosciuto per le tue abilità uniche.

Salute: Prenditi cura del tuo benessere mentale ed emotivo. Trova il tempo per dedicarti a pratiche di auto-cura come la meditazione o lo yoga. Fai attività fisica regolare per mantenere il tuo corpo in forma.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Amore: I nativi dei Pesci potrebbero sperimentare un periodo di grande romanticismo e passione nella loro relazione di coppia. Sfrutta questo momento per rafforzare il legame con il tuo partner e creare ricordi indimenticabili. Se sei single, potresti essere attratto da qualcuno con una profonda sensibilità e empatia.

Lavoro: Sul fronte professionale, potresti affrontare sfide e ostacoli. Sii paziente e persistente nei tuoi sforzi. La tua dedizione e il tuo impegno verranno premiati nel tempo. Fai affidamento sulla tua intuizione per prendere decisioni importanti.

Salute: Prenditi cura del tuo benessere fisico e mentale. Fai attenzione alle tue emozioni e cerca di gestire lo stress in modo sano. Trova il tempo per rilassarti e dedicarti a hobby che ti riempiono di gioia.