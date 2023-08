Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’11 al 17 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana per gli Ariete si prospetta un periodo di cambiamenti e nuove opportunità. È il momento perfetto per abbracciare il cambiamento e cercare nuove strade. L’energia planetaria suggerisce che potreste sentirvi spinti verso nuovi interessi. Consiglio: Non abbiate paura di osare e di mettervi in gioco.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana potrebbe portare un maggiore focus sulle relazioni personali. Potreste trovarvi in momenti di intimità e comprensione profonda con i vostri cari. L’oroscopo vi consiglia di prendervi del tempo per comunicare apertamente e risolvere eventuali malintesi. Amore: È il momento di rafforzare legami importanti.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli potrebbero trovarsi di fronte a sfide legate al lavoro questa settimana. È importante affrontarle con pazienza e determinazione. Cercate di non disperdere le energie su troppe attività contemporaneamente. Carriera: Concentratevi su obiettivi chiave e prendetevi il tempo necessario per raggiungerli.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per i Cancro, questa settimana si prospetta altamente creativa e gioiosa. Potreste trovare ispirazione inattesa da fonti diverse. Approfittate di questa fase per esprimere voi stessi attraverso l’arte o altre attività creative. Ispirazione: Aprite il vostro cuore e lasciate fluire liberamente la vostra creatività.