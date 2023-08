Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’11 al 17 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana potrebbe portare cambiamenti emozionanti per i nati Sagittario. Potreste trovarvi in nuove situazioni che vi sfidano ad ampliare i vostri orizzonti. È il momento di abbracciare l’ignoto con ottimismo e curiosità. Espansione: Cercate nuove prospettive e imparate dalle esperienze.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per i nati Capricorno, questa settimana si concentra sul benessere personale. Potreste sentirvi chiamati a prendervi cura della vostra salute mentale e fisica. Non trascurate il vostro equilibrio interiore mentre cercate di raggiungere gli obiettivi. Equilibrio: Trovate il tempo per il riposo e la riflessione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Questa settimana potrebbe portare sfide legate alle relazioni per gli Acquario. È importante affrontare eventuali conflitti in modo costruttivo e onesto. La comunicazione aperta e l’empatia saranno chiavi per risolvere malintesi. Relazioni: Coltivate la comprensione reciproca.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I nati Pesci potrebbero sperimentare un aumento di energia e vitalità questa settimana. È il momento di concentrarsi su progetti creativi e passioni personali. Sfruttate questa fase per portare avanti le vostre idee con entusiasmo. Passione: Seguite ciò che vi fa sentire vivi.