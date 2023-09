Oroscopo Paolo Fox settimanale dall’11 al 17 Settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Fortuna in Arrivo: Questa settimana, Ariete, il pianeta Giove illumina la tua zona finanziaria, promettendo opportunità finanziarie e prosperità. È il momento ideale per investire o pianificare il tuo futuro finanziario. Sii attento alle intuizioni che potrebbero portarti a decisioni sagge. Amore e Relazioni: Marte, il tuo pianeta guida, alimenta la tua passione amorosa. Se sei single, potresti fare incontri interessanti. Per le coppie, è il momento di intensificare la connessione emotiva.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Settimana di Svolte: Il Sole brilla nella tua zona delle relazioni, portando equilibrio e armonia nelle tue connessioni. Questa è un’ottima settimana per risolvere eventuali conflitti. Il lavoro e la carriera procedono senza intoppi. Amore e Relazioni: Per i Toro single, le stelle promettono incontri intriganti. Per le coppie, il romanticismo è nell’aria. Dedica del tempo alla tua dolce metà.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Comunicazione al Top: Con Mercurio a tuo favore, la tua abilità comunicativa è eccezionale. Usa questa capacità per negoziare e risolvere qualsiasi questione lavorativa o personale. Amore e Relazioni: I legami familiari sono al centro dell’attenzione. Trascorri del tempo di qualità con la tua famiglia e goditi la loro compagnia.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Successo Professionale: Con il tuo pianeta guida, la Luna, in un’ottima posizione, il successo professionale è garantito. Le tue intuizioni saranno preziose per prendere decisioni lavorative. Amore e Relazioni: L’amore e la passione sono al massimo. Se sei in una relazione, rendi speciali i momenti con il tuo partner. Se sei single, potresti fare nuovi incontri intriganti.