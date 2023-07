Oroscopo Paolo Fox settimanale dell’Acquario: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione, dovresti leggere sia Leone, Sagittario E anche Scorpione.

Lunedì 17, ti piace sentirti libero e indipendente, così tante volte c’è un mondo sotterraneo di varie emozioni nelle tue relazioni. Vuoi ritagliarti il tuo futuro in modo originale e solitario.

Martedì 18, la tua missione principale in questo giorno sarà quella di essere al servizio degli altri e di mettere cura e sensibilità per catturare attraverso la tua intuizione ciò che è necessario in ogni momento. Ecco perché sarà una giornata molto speciale e piena.

Mercoledì 19 è un momento in cui le tue creazioni e il tuo ingegno saranno notevolmente amplificati. Sarai attratto da persone diverse che possono corrispondere ai tuoi interessi originali.

Giovedì 20 è un momento di grandi cambiamenti e di molta ribellione. Quindi dovresti placare il tuo temperamento così forte e guardare solo a quello che vuoi fare in questo momento.

Venerdì 21 avrete alcuni blocchi che si riferiscono alla vostra vita associativa e che è formata da parenti e persone che collaborano con voi e con i quali avete beni e società comuni. E’ positivo che vi sia una buona atmosfera e conclusioni favorevoli.

Sabato 22 è un momento piacevole per mantenere il dialogo con gli altri e connettersi per realizzare idee nuove e uniche. Per questo devi ammorbidire il tuo linguaggio e mostrare davvero la tua saggezza interiore.

Domenica 23 sarà una giornata importante e ricca di sorprese. Forse tutto è diverso da come avevi pianificato; Ma alla fine l’importante è vivere il momento e rilassarsi. Devi goderti la vita e imparare cosa vuole dirti.