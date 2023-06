Oroscopo Paolo Fox settimanale dell'Acquario: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5 è il momento giusto per gettare le basi che la tua intuizione sta indicando dall’interno. Oggi è importante che tu scriva i tuoi sogni, e che se hai esperienze le scrivi per non dimenticarle perché fanno parte della tua missione.

Martedì 6, puoi ottenere in questo giorno le basi originali e profonde, anche se ti costa una certa tensione emotiva, fino al momento in cui consideri che tutto è già risolto.

Mercoledì 7, le tue grandi idee e insegnamenti ti aiuteranno a concludere tutto ciò che hai raggiunto. Questo sarà sufficiente per darti la forza di poter fare tutto ciò che vuoi in questo momento.

Giovedì 8 è un momento ideale e fortunato per pianificare con grande sicurezza e intuizione i progetti che andrete avanti d’ora in poi. Pertanto, questo giorno segnerà un inizio nella tua vita. Divertirsi.

Venerdì 9, sarà una giornata molto fortunata nelle attività che svolgerai e principalmente nell’aspetto sentimentale. Raccoglierai la semina di tutto ciò che hai fatto per molto tempo e questo ti riempirà di appagamento e felicità.

Sabato 10, siete in un momento molto deciso e brillante, per mantenere le idee nuove e originali che avevate programmato per questi giorni. Non importa se devi usarli prima o poi, il fatto è che saranno fortunati.

Domenica 11 sarà un giorno molto positivo in cui devi lasciare che i tuoi sentimenti e le tue emozioni emergano nel modo perfetto e benefico che conosci. Le intuizioni ti aiuteranno a trovare la tua strada e ti guideranno allo stesso tempo.