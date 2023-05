Oroscopo Paolo Fox settimanale dell’Acquario: previsioni di amore, denaro e lavoro dall’8 al 14 maggio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 8, è il momento di liberarsi dalle restrizioni e mostrarsi come si è; poiché in questo modo acquisirai sicurezza e maggiore fluidità nelle tue idee e meno tensione nel modo in cui proietti le tue azioni e i tuoi incontri.

Martedì 9, la tua grande volontà e fiducia ti aiuteranno a tenere d’occhio i tuoi progetti e l’armonia con i tuoi contatti. Questo sarà molto piacevole e conquisterai gli altri con la tua originalità.

Mercoledì 10, puoi progredire grazie alla tua originalità. Il grande entusiasmo e la vitalità ti terranno su un piano speciale in cui potrai scoprire il modo diverso e innovativo di agire.

Giovedì 11, è un momento in cui ti sentirai radioso e con la compagnia della vitalità al tuo fianco che ti dà energia e molto aiuto nel raggiungimento dei tuoi compiti. È importante che ti piacciano le tue attività.

Venerdì 12, la tua brillantezza si concentrerà sull’aiutare gli altri, nel campo che stai utilizzando. Ami la novità e il progresso in ogni momento. Prenditi abbastanza cura dell’ambiente domestico per renderlo stabile e piacevole.

Sabato 13, la tua concentrazione si concentra sulla stabilità delle tue azioni e sulla tua vita mantenuta in modo individuale e anche innovativo. Devi avvicinarti a persone diverse ma anche valide.

Domenica 14, la capacità di ricevere risposte benefiche sarà raggiunta attraverso la tua dolcezza e il modo in cui ti rapporti con le persone e le vivi in modo sincero e naturale.