Oroscopo Paolo Fox weekend 4 e 5 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Anche se stai attraversando un momento eccellente dal punto di vista delle stelle, questo non sarà un ostacolo, quindi oggi potrebbe non essere una buona giornata come avresti voluto. Troverai molti ostacoli o imprevisti che ti distoglieranno dagli obiettivi prefissati, ma sarà solo una brutta giornata temporanea.

Toro

Fortuna in denaro o in questioni materiali, direttamente o indirettamente, compresi anche successi o migliorie lavorative che finiranno per portarti ad una situazione economica migliore o più consolidata. Venere, la governatrice del tuo segno, è in uno stato cosmico molto favorevole e ti aiuterà finanziariamente.

Gemelli

La tua personalità è solitamente una delle più flessibili e instabili dello zodiaco, ma in questo momento sarà molto diversa e ti dimostrerai molto testarda, senza che niente e nessuno possa farti cambiare idee e propositi. Tuttavia, devi continuare in quell’atteggiamento perché sai benissimo che alla fine ti porterà alla vittoria.

Cancro

Le stelle indicano che sei in un momento eccellente e puoi ottenere qualche gioia importante, sia nel lavoro e nelle questioni materiali che nella tua vita personale. Ma nulla di tutto ciò accadrà se lasci che paure e conflitti irrazionali prendano il sopravvento sul tuo mondo interiore. In ogni caso, devi fidarti della fortuna.

Leono

Oggi avete una missione molto importante da svolgere, portare pace e armonia tra i vostri cari, attenuare o spegnere conflitti lavorativi, familiari o sentimentali. Non si tratta di ciò che proponi, ma che la vita ti condurrà ad esso, e in questa occasione oggi sarai tu quello che porterà fortuna ad altre persone.

Vergine

La fusione delle energie del benefico Giove e Venere renderà il tuo uno dei segni più benefici e conoscerai un periodo di appagamento o successo in cui le cose andranno come più desideri o vorresti, o almeno andranno molto bene vicino a questo, sia nelle questioni materiali e lavorative che nella vita intima.

Bilancia

Non lasciare che le paure ti paralizzino. Oggi hai tanti pericoli e minacce come una settimana o un mese fa, ma ora i pianeti saranno molto più a tuo favore e potranno aiutarti con più intensità o profondità. È vero che avete nemici e difficoltà da superare, ma ora il vento soffierà molto più a vostro favore.

Scorpione

La magnifica combinazione di influenze tra il benefico Giove e Venere farà sì che i tuoi nemici mostrino i loro volti e debbano togliersi la maschera anche se non vogliono. La fortuna farà sì che coloro che ti circondano si ritraggano davanti a te, compresi coloro che ti aiutano e apprezzano davvero. Ora saprai chi hai veramente.

Sagittario

Vi aspetta un’ottima giornata perché la fortuna vi accompagnerà sia nelle vostre faccende lavorative e mondane che in quelle che fanno riferimento al vostro cuore. Ma la cosa migliore non è questo, ma piuttosto che in molti momenti della giornata sentirai pace e, soprattutto, un insolito benessere, e sarai molto più intuitivo del normale.

Capricorno

Dopo qualche giorno in cui il vento ha soffiato a vostro favore sia nel mondo reale che nel vostro cuore oggi però sarete un po’ più giù, tutto vi costerà di più o semplicemente sarete più depressi. In ogni caso non è importante, è solo un brutto momento che sarà anche passato prima della fine della giornata.

Acquario

Nella tua vita amorosa arrivano cambiamenti o instabilità, ma questi sono cambiamenti in meglio, o che finiranno per essere in meglio, anche se ora potrebbe non sembrarti così. Ed è che non solo il destino ti porterà amore e felicità, ma rimuoverà anche dalla tua vita le persone che non ti si addicono o che potrebbero usarti o farti del male.

Pesci

A volte la vita ti taglia fuori o blocca un percorso, non perché voglia farti del male o portarti sofferenza, ma proprio per il motivo completamente opposto, perché è quel percorso che alla lunga potrebbe causarti dolore o disgrazia, anche se tu ora credi che ti porterà alla morte, alla felicità o ti porterà tutto ciò che stai cercando. Attento.