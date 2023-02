Oroscopo Paolo Fox weekend sabato e domenica 4 e 5 febbraio 2023, le previsioni astrali

Ariete

Aiuti provvidenziali o colpi di fortuna che arrivano quando ne hai più bisogno, questo sarà l’evento principale per te oggi, legato a qualche pericolo o problema dall’ambiente di lavoro. A volte la fortuna si presenta sotto forma di cose buone, ma altre volte ci libera da pericoli e insidie.

Toro

Diffidenza nell’amore che non ha ragione di essere o è molto esagerata. Sorgerà un problema di gelosia con il tuo partner, qualcosa a cui darai troppa importanza, che potrebbe renderti amareggiato oggi e persino compromettere la relazione. Una cosa è che qualcosa ti dia fastidio e un’altra che tu abbia subito davvero un tradimento.

Gemelli

Tendenza a prendere tutto a cuore, a usare troppa forza e passione per raggiungere obiettivi in ​​fondo poco importanti. In realtà oggi non avrai una brutta giornata, ma non ti sentirai neanche bene; quello che ottieni potrebbe avere un sapore poco. Devi calmarti, con i nervi e lo stress non otterrai nulla.

Cancro

Finalmente un giorno di pace, soprattutto nella sua seconda metà, la mente piano piano si calmerà e finalmente l’anima potrà riposare in pace. Al mattino avrai ancora degli alti e bassi o dei momenti di malinconia, ma nel pomeriggio ritroverai la strada dell’armonia. Altrimenti sarà una buona giornata.

Leone

Attenzione alle spese, i soldi potrebbero sfuggire di mano quasi senza che ve ne accorgiate. È vero che hai sempre una grande fortuna, e ora anche di più, ma non dovresti sfidare la sorte perché in questo momento uscire dalle difficoltà può costarti più di quanto pensi. Se devi fare una grossa spesa dovresti pensarci due volte.

Vergine

Ti senti spesso legato o con le spalle al muro, ti fa male sapere che potresti dare molto di più e senti di essere attratto solo per compiti piccoli o minori. Questa sensazione prevarrà in te per tutta la giornata, ma è solo una visione parziale delle cose e chi ti circonda sa benissimo quanto vali, anche se non te lo dice mai.

Bilancia

Oggi sarà un giorno fortunato per te in relazione al denaro o ad altre questioni materiali. Successi sul lavoro o negli affari che non nascono da un colpo di fortuna, ma sono la conseguenza di lunghi sforzi per un bel po’ di tempo. Ora arriva finalmente il momento di raccogliere i frutti. Potresti anche ottenere denaro inaspettato.

Scorpione

Non devi rifiutare un aiuto, o un’amicizia, che ti viene offerta con affetto sincero e senza secondi fini. Spesso il tuo eccessivo sospetto può farti chiudere la porta a cose buone o addirittura ferire persone che vogliono solo farti del bene, e una cosa del genere potrebbe accaderti oggi. Avrai una giornata molto stressante.

Sagittario

Oggi non vi annoierete, sarà una giornata di sorprese sia sul lavoro che nella vita privata, e fortunatamente sorprese in meglio, o che vi porteranno fuori dalla routine per portarvi in ​​un ambiente più felice o magico. Notizie che arricchiranno la tua vita o ripristineranno la tua illusione, ea parte questo, in generale, sarà un giorno fortunato.

Capricorno

Sei tra le personalità più fredde e concrete dello zodiaco, ma in fondo sei anche molto sensibile, più di quanto sembri. E proprio oggi sentimenti e sogni saranno per te più importanti del solito e ti domineranno anche se non lo vorrai, e per fortuna non sarà male.

Acquario

Oggi sarà una buona giornata per fare affari e scartoffie in generale, per firmare contratti e altri tipi di documenti, la fortuna sarà con te in questo tipo di questioni e le cose andranno come desideri. Se devi affrontare qualche prova hai buone possibilità di farcela. Il destino sta intervenendo per renderti giustizia.

Pesci

Oggi devi prestare particolare attenzione per evitare di essere vittima di una rapina o di una truffa. La fortuna si mescolerà al pericolo, qualcuno potrà proporvi un affare tondo e meraviglioso anche se in realtà ciò che quella persona sta cercando è ingannarvi o approfittarsi di voi. Devi stare attento, diffidare del bene.