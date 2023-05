Oroscopo settimanale Ariete: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì giorno 1, giorno molto speciale in cui vi sentirete con inclinazioni altruistiche. Evita di essere troppo irrequieto o di mantenere la distanza da qualche ostacolo fuori dalla tua portata.

Martedì 2, non perdete di vista le vostre iniziative e i vostri impulsi. Valorizza il tempo che hai e dedica questo alla cosa principale in modo da evitare di perdere energia nelle attività di questo giorno.

Mercoledì 3, stai cercando produttività e velocità; Ma tieni anche presente che a volte è meglio rimandare certe questioni per altri determinati momenti in cui saranno più efficaci.

Giovedì 4, è un momento di molta impulsività e usura energetica. Pertanto dovresti coordinare bene in quali terreni ti muovi per organizzare tutto in modo costruttivo ed efficace.

Venerdì 5, È un momento in cui la tua produttività e il tuo entusiasmo in tutti i settori, ma dovresti evitare di andare oltre i tuoi limiti per non consumare eccessivamente l’energia.

Sabato 6 avrete efficacia ed entusiasmo, poiché saranno le chiavi di oggi. Non perdere di vista i dettagli e le ragioni principali che guidano ogni grande prestazione in qualsiasi area.

Domenica 7, oggi sarà una giornata molto produttiva. Per questo dovresti mantenere la pazienza e la calma in ogni momento per evitare di rovinare qualsiasi proposta eccellente che hai in mente.