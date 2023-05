Oroscopo settimanale dell’Acquario: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 1, vuoi liberarti dai legami che ti legano alle persone in attività per evitare di dipendere da loro. D’altra parte, sarà una giornata molto creativa nell’originalità di realizzare le tue esibizioni.

Martedì 2, l’ingegno sarà presente durante questa giornata, che ti aiuterà a catturare le tue idee in modo efficace. Il problema è quando sei troppo indipendente e vuoi liberarti da qualsiasi restrizione.

Mercoledì 3, è tempo di usare il tuo dinamismo e la tua innata brillantezza nei tuoi piani e progetti. La tua indipendenza è in qualche modo a tuo favore o meno, dipende dal momento e dalle attività che fai.

Giovedì 4, è un giorno in cui ti sentirai con molte tensioni dovute alla fretta del momento e per realizzare una moltitudine di progetti. Mantieni la calma e organizza tutto in un gorma spiritoso e sereno.

Venerdì 5, ti distinguerai per il tuo entusiasmo e originalità in questo giorno. Devi evitare a tutti i costi di essere troppo individuale e di rimanere fuori dai progetti comuni.

Sabato 6, oggi noterai la vitalità e l’innovazione nei campi che fai, e sarà molto positivo Dovrai evitare l’indipendenza assoluta e voler stare fuori dalla vita degli altri.

Domenica 7 è un giorno per entusiasmarsi per le tue nuove idee e la capacità di innovare. Evita di separarti troppo dagli altri e abbi fiducia che la tua intuizione ti aiuterà.