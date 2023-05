Oroscopo settimanale Leone: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 1 al 7 maggio

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 1 è giunto il momento di dare il “fare del seno” nella vostra professione e nelle vostre attività. Ma non dimenticare che devi anche lavorare la tua ombra, quel lato oscuro che resiste al cambiamento e alla trasformazione.

Martedì 2, la cosa più importante è rispettare i tuoi impegni recenti ed evitare la fretta e le tensioni perché stai mantenendo tutto il giorno. Evita di pensare tutto dal tuo punto di vista e dimenticare le altre persone.

Mercoledì 3 potrai aiutare le persone che hanno bisogno di te e lo farai per generosità. Evita di volerti mostrare la loro gratitudine perché in questo modo non darai veramente.

Giovedì 4, comunicherai in modo molto ingegnoso e la tua velocità sarà veloce e concisa. L’importante è evitare tanta indipendenza e contare sulle potenzialità delle altre persone.

Venerdì 5, le tue idee saranno attraenti e accattivanti, ma dovresti evitare di lasciare che la tua determinazione ti affatichi troppo volendo finire tutti i compiti più velocemente del normale.

Sabato 6 è un giorno per sfruttare le tue idee brillanti e la capacità di organizzare. D’altra parte, dovresti evitare incomprensioni con la coppia e le donne in generale.

Domenica 7, oggi avrai un grande carisma e arguzia, che ti aiuteranno in tutte le questioni. Ma dovresti evitare le emozioni con persone che la pensano allo stesso modo con cui hai differenze di opinione.