Oscar Pistorius rilasciato con condizionale dopo 10 anni per l’omicidio della Fidanzata

Oscar Pistorius, l’ex campione paralimpico sudafricano, è stato rilasciato anticipatamente con la condizionale dopo aver scontato 10 anni di carcere per l’omicidio della sua fidanzata Reeva Steenkamp nel 2013. Questo tragico crimine aveva scosso il mondo intero, portando ad un lungo processo giudiziario che aveva catturato l’attenzione dei media globali.

Nel 2013, Pistorius aveva sparato e ucciso la sua compagna, una modella di 29 anni, con quattro colpi di pistola mentre lei tornava a casa in modo inaspettato la sera di San Valentino. Inizialmente, l’atleta aveva sostenuto che aveva scambiato erroneamente la Steenkamp per un ladro e l’aveva sparata per legittima difesa.

Tuttavia, questa versione dei fatti è stata ampiamente contestata durante il processo. Le indagini hanno rivelato che quella sera tra Pistorius e la Steenkamp c’era stata una violenta lite che aveva portato all’omicidio. Di conseguenza, Pistorius è stato condannato per omicidio premeditato.





La notizia del rilascio anticipato di Pistorius è stata confermata dal Dipartimento dei Servizi Correzionali, che ha dichiarato che la sua libertà condizionale entrerà in vigore il 5 gennaio 2024. Inoltre, gli è stata assegnata la libertà vigilata fino al termine della sua pena complessiva, che ammonta a 13 anni.

Il caso di Oscar Pistorius rimane uno dei casi giudiziari più noti degli ultimi anni, con un’ampia copertura mediatica e discussioni su questioni legali e sociali, tra cui la violenza domestica e il controllo delle armi da fuoco. Il suo rilascio anticipato con la condizionale segna un nuovo capitolo in questa storia tragica e controversa.