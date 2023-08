“Paese sotto shock: Donna accoltellata dall’ex compagno, lotta tra la vita e la morte”

La tranquilla comunità di Cinquefrondi, nel cuore della Piana di Gioia Tauro, è stata sconvolta da un atroce episodio di violenza domestica. Una donna di 48 anni è stata ferita gravemente con sei coltellate all’addome dal suo ex compagno e si trova ora in ospedale in condizioni critiche. L’aggressore, un uomo di 52 anni, è stato prontamente arrestato dalla Polizia di Stato. Il movente dell’aggressione sembra essere legato all’inaccettabile gelosia dell’uomo per la fine della relazione e il nuovo amore della vittima.

Il movente dell’aggressione

L’episodio di violenza è emerso da un drammatico movente: l’uomo non ha accettato la fine della relazione con la donna e la sua rabbia è cresciuta ancor di più quando ha scoperto che la vittima aveva iniziato una nuova storia con un altro uomo. Una situazione tristemente comune in molti casi di violenza domestica, che ha portato a conseguenze devastanti.

Le gravi condizioni della vittima

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria, gravemente ferita all’addome a causa delle coltellate ricevute. Le sue condizioni sono attualmente critiche, e i medici stanno valutando l’entità dei danni subiti per stabilire una prognosi. La comunità di Cinquefrondi è in apprensione, sperando in un rapido miglioramento delle condizioni della vittima.

La pronta azione della Polizia di Stato

Fortunatamente, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti tempestivamente, riuscendo ad arrestare l’accoltellatore sul posto. La sua rapida cattura ha impedito ulteriori danni e ha permesso di avviare le indagini per far luce su questo tragico episodio di violenza.

